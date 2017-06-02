Ростерминалуголь в мае 2017 г. отгрузил на экспорт около 2,3 млн тонн угля

УСТЬ-ЛУГА, 2 июня./ТАСС/. АО "Ростерминалуголь" в мае 2017 года погрузило на суда рекордные 2,295 млн тонн, это на 43% больше, чем объем погрузки в мае 2016 года, сообщает пресс-служба компании.

Предыдущий рекорд месячной погрузки был зафиксирован в апреле, и составил немногим менее 1,95 млн тонн.

Всего в мае 2017 года на терминале было обработано 32 судна. В их числе - балкер Aiantas, в судовую партию которого 15 мая 2017 года вошла 130-ти миллионная тонна с начала эксплуатации терминала. Средняя судовая партия в мае 2017 года составила 71,7 тыс тонн. Максимальная производительность при погрузке на суда - 57,383 тыс тонн за смену (12 часов).

Объемы выгрузки угля также существенно выросли, отмечают в компании. В мае 2017 года на терминале было обработано 32 123 вагона, или свыше 2,3 млн тонн угля. При среднесуточной выгрузке за месяц - 1 036 единиц подвижного состава. Предыдущий рекорд выгрузки был зафиксирован в апреле 2017 года - 28 271 вагон или свыше 2,015 млн тонн угля. Среднесуточная выгрузка за месяц - 942 единицы подвижного состава.

Для сравнения, в мае 2016 года на терминале было выгружено 22 173 вагона или 1,574 млн тонн угля.

АО "Ростерминалуголь" стивидорная компания, осуществляющая перевалку угля в порту Усть-Луга (Ленинградская область). С 2016 года входит в состав портового холдинга, операционную деятельность которого контролирует ООО "Управляющая портовая компания".По итогам 2016 года грузооборот компании увеличился на 3,4% и достиг рекордного показателя 18 млн тонн, что составляет более 60% от перевалки угля в портах Балтийского бассейна России.