СМИ: сухогрузный район порта Тамань построят без концессионного гранта

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Проект сухогрузного района порта Тамань реализуют без концессионного гранта от государства. Об этом сообщил совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов газете "Коммерсантъ" в кулуарах ПМЭФ-2017.

"Тамань изначально предполагалось развивать за счет концессионного гранта, - цитирует "Ъ" Зиявудина Магомедова. - Мы отказались от этих денег, сказав, что готовы развивать Тамань, как и Новороссийский порт, сами".

Он уточнил, что в Тамани НМТП "предполагает развивать перевалку угля, минудобрений, серы - тех грузов, которые в Новороссийск не пойдут по понятным причинам, поскольку порт в черте города". При этом добавил, что проект развития НМТП изменен: "Речь идет об увеличении мощностей на 29 млн тонн в основном за счет металлов, зерна и контейнеров. Это три ключевые составляющие, которые мы будем развивать в Новороссийске". Инвестиции составят около 65 млрд руб. "Заслушивать будем план сейчас и начнем его реализовывать буквально с лета", - сказал Магомедов, уточнив, что в ближайшее время этот вопрос рассмотрит совет директоров НМТП.

Проект сухогрузного района Тамани предполагает создание глубоководного порта на основе концессии. Первая очередь включает (кроме концессионной портовой части) терминалы для угля, железорудного сырья, удобрений. Предполагалось, что концессионером станет ООО "РМП-Тамань", блокирующая доля должна была остаться у "Росморпорта", на остальные доли искали инвесторов.

Вложения в Тамань оценивались в 88 млрд руб.; предполагалось, что частные инвесторы возьмут на себя две трети, государство - треть, предоставив через ФЦП капитальный грант (называлась сумма 40 млрд руб.). Но теперь грант не поступит: решение об отказе от него принято вследствие недостатка средств в бюджете, рассказал "Ъ" источник, знакомый с ситуацией, добавив, что, если в будущем возникнет возможность возврата к этому источнику финансирования, оно может быть возобновлено. Но, подчеркнул собеседник "Ъ", отказ от гранта не означает отказа от механизма концессии. В "Сумме" не уточняют инвестиции в проект от НМТП или актуальный размер доли порта в компании-концессионере.

Замминистра транспорта Виктор Олерский пояснил "Ъ", что решение об отказе от гранта принято после переориентирования госинвестиций на железнодорожные подходы к Керченскому мосту. Он также добавил, что стоимость проекта уменьшилась при разделении строительства на этапы: "В первоначальной версии, ориентированной на комплексное осуществление проекта, строились и защитные сооружения, и каналы, принятие решения строить поэтапно позволило снизить стоимость". Сейчас стоимость инфраструктуры (без терминалов) оценивается в 30 млрд руб., в том числе 24 млрд руб.- взнос УК, 3,5 млрд руб.- дноуглубительные работы. В сумму не входит железная дорога, которая финансируется государством как подход к Керченскому мосту, пояснил он. Первая очередь Тамани - 40 млн тонн. Замминистра транспорта уточнил, что помимо НМТП интерес к терминалам продолжают проявлять "Кузбассразрезуголь", "Еврохим".