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Через Литву проследует пробный железнодорожный состав с грузами из Китая в Европу

Экономика и бизнес Транспорт
5 июня, 12:21 UTC+3 ВИЛЬНЮС /Корр. ТАСС, Владимир Иванов

Грузоперевозки на этом направлении стали возможны после подписания Lietuvos gelezinkeliai в апреле договора о транзите грузов с "Объединенной транспортно-логистической компанией"

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ВИЛЬНЮС, 5 июня. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Прибытие пробного железнодорожного грузового состава, следующего по трансконтинентальному маршруту Китай - Литва - Европа, ожидается в понедельник на литовской пограничной станции Кена. Об этом сообщило государственное предприятие Lietuvos gelezinkeliai ("Литовские железные дороги").

"Поезд проследует через Литву с грузом для заводов Западной Европы", - отметила госкомпания.

Ожидается, что вслед за обкаткой маршрута по нему пойдет регулярный грузопоток. "В течение текущего года может быть сформировано и обслужено от 15 до 20 таких составов", - прогнозирует госкомпания. Их путь пролегает через Литву в Польшу и дальше в Европу.

Грузоперевозки на этом направлении стали возможны после подписания Lietuvos gelezinkeliai в апреле договора о транзите грузов с "Объединенной транспортно-логистической компанией" (ОТЛК, создана железными дорогами России, Белоруссии и Казахстана). "Благодаря достигнутой договоренности мы можем предложить клиентам выгодные условия перевозки грузов из Китая через Литву в Польшу и далее в другие страны Европы", - оценил тогда перспективы сотрудничества гендиректор Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка. По его словам, перед Литвой открываются возможности "занять значительное место на транспортной карте будущего".

ОТЛК является логистическим оператором, осуществляющим транзитные контейнерные перевозки между Европой и Азией.

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