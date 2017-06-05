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"Восточный Порт" отгрузил 10 млн тонн угля с начала года

Экономика и бизнес Транспорт
5 июня, 13:32 UTC+3

АО "Восточный порт" специализируется на перевалке каменного угля, добываемого в Кузбассе

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© АО "Восточный порт"

НАХОДКА, 5 июня. /ТАСС/. АО "Восточный порт" в январе-мае 2017 года перевалило 9,9 млн тонн угля, что на 845 тыс. тонн или на 9,3% больше, чем за аналогичный периода прошлого года. По состоянию на 2 июня текущего года грузооборот "Восточного порта" достиг 10 млн тонн, сообщает пресс-служба стивидорной компании.

"Уже на 2 июня на 49-м причале угольного комплекса "Восточного порта" была отгружена "юбилейная" 10-миллионная тонна угля. Она вошла в судовую партию судна Anastasia, которое направилось в Малайзию", - говорится в сообщении компании.

Всего за первые пять месяцев 2017 года стивидор принял 135 378 вагонов с углем и отправил его на экспорт в страны АТР на 232 судах. Для сравнения, за аналогичный период 2016 года в "Восточном порту" было обработано 199 судов.

"В последнее время спрос на российский уголь в странах АТР после незначительного спада вновь повысился. По итогам 2016 мы перевалили более 23 млн. тонн угля. Предполагаем, что в 2017 году мы сохраним прошлогодний уровень и будем продолжать работать в сторону увеличения объемов перевалки", - отметил управляющий директор АО "Восточный Порт" Анатолий Лазарев.

АО "Восточный порт" специализируется на перевалке каменного угля, добываемого в Кузбассе. Грузооборот порта в 2016 году составил 23,5 млн тонн угля - пятую часть всего угольного экспорта из морских портов России и около 30% от перевалки угля в портах Дальневосточного бассейна.

Единоличным исполнительным органом АО "Восточный порт" является ООО "Управляющая портовая компания".

В структуру АО "Восточный порт" входят два производственно-перегрузочных комплекса, также идет строительство Третьей очереди угольного комплекса, включая создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. В 2017 году объекты третьей очереди будут введены в эксплуатацию, что увеличит грузооборот АО "Восточный порт" до 39 млн тонн угля в 2019 году.

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