Объем экспортно-импортных ж/д перевозок нефти в порты за 5 месяцев сократился на 4,9%

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Железнодорожные перевозки нефти и нефтепродуктов в экспортном и импортном направлениях в/из портов в январе-мае 2017 года сократились на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до до 33,58 млн тонн. В том числе, по данным Главного вычислительного центра (ГВЦ) РЖД, экспортные перевозки составили 33,48 млн тонн (-4,8%), импортные - 0,1 млн тонн (-34,4%).

Объем ж/д перевозок сырья на экспорт в порт Усть-Луга за отчетный период составил 10,47 млн тонн, что соответствует показателю аналогичного периода прошлого года. В порт Новороссийск по сети ж/д доставлено 6,98 млн тонн (-2,5%), Высоцк - 3,31 млн тонн (-10,7%), Туапсе - 2,88 млн тонн (-1,2%). На долю перевозок нефти и нефтепродуктов в порт Усть-Луга пришлось до 31,3% экспортных отправок, в порт Новороссийск - 20,8%, Высоцк - 9,9%.

Импортная ж/д перевозка сырья из порта Атырау (Казахстан) составила 47,69 тыс. тонн (-25,1%), Находка - 14,6 тыс. тонн, Рига - 11,46 тыс. тонн (рост в 2,6 раза).

По итогам мая 2017 года объем экспортных ж/д перевозок нефти и нефтепродуктов в порты составил 5,97 млн тонн (-2,9% к маю 2016 года). Импортная ж/д перевозка сырья из портов по итогам месяца составила 24,08 тыс. тонн (-17,9%).