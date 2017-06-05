"Криогаз" намерен перенести реализацию проекта СПГ из Высоцка в Приморск

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. ЗАО "Криогаз" решило перенести реализацию проекта по строительству комплекса переработки сжиженного природного газа (СПГ) из порта Высоцка в порт Приморск, увеличив инвестиции до 68 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
"Криогаз" хотел строить в Высоцке, но сейчас хочет перейти: смотрит Усть-Лугу, но скорее всего территорией реализации будет Приморск. Документы все подписаны, общая итоговая сумма инвестиций выросла до 68 млрд руб. за счет увеличения объема переработки", - сказал Дрозденко, не уточнив ее объем.
По его словам, начало строительства запланировано на конец 2017 года - начало 2018, а срок реализации проекта составляет три года.
Ранее ТАСС сообщал, что компания "Криогаз" намерена реализовать проект по строительству терминала по производству и перегрузке СПГ на территории порта Высоцк. Планировалось, что производительность терминала составит 660 тыс. тонн СПГ в год. Также проект включает строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода "Ленинград - Выборг - госграница", а также гидротехнических сооружений, состоящих из причала отгрузки СПГ на танкера-газовозы и причал для портового флота. Объем инвестиций оценивался в сумму от 40 до 50 млрд рублей.
ЗАО "Криогаз" (входит в группу Газпромбанка) имеет малотоннажные заводы в Псковской и Калининградской областях, будет построен завод в Карелии. Завод в Ленобласти станет первым среднетоннажным проектом компании. Ранее глава Новатэка Леонид Михельсон сообщал, что компания обсуждает с Криогаз инвестиции в СПГ-проекты. В мае этого года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила Новатэку купить 51% акции терминала по сжижению и регазификации природного газа для транспортирования "Криогаз-Высоцк".