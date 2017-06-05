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Спотовые ставки на транстихоокеанском направлении прекратили снижение

Экономика и бизнес Транспорт
5 июня, 16:49 UTC+3

Ставки на порты Европы - вновь упали

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Материал из 1 страницы
© EPA/FOCKE STRANGMANN

ШАНХАЙ, 5 июня. /ТАСС/. Спотовые ставки на ключевых маршрутах контейнерных перевозок из Азии в Европу на прошлой неделе возобновили снижение, в то время как стоимость перевозки контейнеров в порты США, напротив, начала расти.

Значение фрахтового индекса Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) на порты северной Европы снизилось по состоянию на конец прошлой недели на 4,5%, до $933 за TEU (эквивалент 20-футового контейнера), индекс ставок на порты Средиземного моря упал на 2,6%, до $920 за TEU.

Объявленное линиями увеличение ставок с 1 июня обусловило рост ставок на порты западного побережья США сразу на 12%, до $1413 за FEU (эквивалент 40-футового контейнера), ставки в направлении портов восточного побережья выросли за неделю на 9%, до $2428 за FEU.

Среднее значение индекса SCFI в конце прошлой недели составляло 894,86 пунктов, что на 52% превышает уровень аналогичного периода прошлого года. При этом ставки на всех ключевых направлениях перевозок значительно ниже уровня начала мая.

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