Спотовые ставки на транстихоокеанском направлении прекратили снижение

Объем ж/д перевозок угля в порты в январе-мае 2017 г. вырос на 17,7%, до 67,2 млн тоннТранспорт 5 июня, 16:58
Бизнес-форум "Стратегическое партнерство 1520" пройдет при поддержке ТАССНовости агентства 5 июня, 16:58
Усманов выбрал первых победителей конкурса пародий на свою видеодуэль с НавальнымОбщество 5 июня, 16:54
Спотовые ставки на транстихоокеанском направлении прекратили снижениеТранспорт 5 июня, 16:49
Минюст РФ: участие прокурора в гражданских делах не нарушает европейскую конвенциюПолитика 5 июня, 16:37
Булыкин дал оценку выступлению ФК "Локомотив" в сезоне-2016/17 на совете директоров клубаСпорт 5 июня, 16:32
Губернатор Подмосковья доложил Путину о росте иностранных инвестиций в агросектор регионаЭкономика и бизнес 5 июня, 16:31
В храме Христа Спасителя пройдет премьера мультфильма о Петре и ФевронииКультура 5 июня, 16:26
В Орландо в офисном здании открыта стрельба, есть жертвыПроисшествия 5 июня, 16:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ШАНХАЙ, 5 июня. /ТАСС/. Спотовые ставки на ключевых маршрутах контейнерных перевозок из Азии в Европу на прошлой неделе возобновили снижение, в то время как стоимость перевозки контейнеров в порты США, напротив, начала расти.
Значение фрахтового индекса Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) на порты северной Европы снизилось по состоянию на конец прошлой недели на 4,5%, до $933 за TEU (эквивалент 20-футового контейнера), индекс ставок на порты Средиземного моря упал на 2,6%, до $920 за TEU.
Объявленное линиями увеличение ставок с 1 июня обусловило рост ставок на порты западного побережья США сразу на 12%, до $1413 за FEU (эквивалент 40-футового контейнера), ставки в направлении портов восточного побережья выросли за неделю на 9%, до $2428 за FEU.
Среднее значение индекса SCFI в конце прошлой недели составляло 894,86 пунктов, что на 52% превышает уровень аналогичного периода прошлого года. При этом ставки на всех ключевых направлениях перевозок значительно ниже уровня начала мая.