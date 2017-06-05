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Объем ж/д перевозок угля в порты в январе-мае 2017 г. вырос на 17,7%, до 67,2 млн тонн

Экономика и бизнес Транспорт
5 июня, 16:58 UTC+3

На долю перевозок угля в порт Восточный пришлось до 20% экспортных отправок, в порт Ванино - 15%, Усть-Луга - 16%

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© Лев Федосеев/ТАСС

МОСКВА, 5 июня./ТАСС/. Железнодорожные перевозки каменного угля в экспортном и импортном направлениях в/из портов в январе-мае 2017 года увеличились на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 67,24 млн тонн. В том числе, по данным Главного вычислительного центра (ГВЦ) РЖД, экспортные перевозки составили 67,22 млн тонн (+17,7%), импортные - 18,42 тыс. тонн (-24,1%).

Объем ж/д перевозок угля на экспорт в порт Восточный за отчетный период составил 13,72 млн тонн, что на 8% больше, чем за январь-май 2016 года. В порт Ванино по сети ж/д доставлено 10,14 млн тонн (-2,2%), Усть-Луга - 10,57 млн тонн (+51,9%), Мурманск - 5,93 млн тонн (+2,7%), Находка - 5,71 млн тонн (+16,5%). На долю перевозок угля в порт Восточный пришлось до 20% экспортных отправок, в порт Ванино - 15%, Усть-Луга - 16%.

Импортная ж/д перевозка угля из порта Выборг за отчетный период составила 17,38 тыс. тонн (+34,9%).

По итогам мая 2017 года объем экспортных ж/д перевозок угля в порты достиг 14,12 млн тонн (+15,2%), импортных- 3,06 тыс. тонн.

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