Губернатор: "Криогаз" намерен запустить завод СПГ в Ленобласти в 2018 г.

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. ЗАО "Криогаз" планирует запустить завод по сжижению природного газа (СПГ) близ порта Высоцк в 2018 году, сообщил ТАСС губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
"Проект строительства завода по сжижению природного газа близ порта Высоцк успешно реализуется. Компания "Криогаз" прошла все подготовительные процедуры и сейчас ведет активное строительство объекта. Завод планируется к пуску уже в 2018 году", - сказал Дрозденко.
По его словам, инвестиции составили более 60 млрд руб. Производственные мощности оцениваются в 660 тыс. тонн СПГ в год.
Ранее ТАСС сообщал, что проект также включает строительство газопровода- отвода от магистрального газопровода "Ленинград - Выборг - Госграница", а также гидротехнических сооружений, состоящих из причала танкеров-газовозов и причала для портового флота. Объем инвестиций оценивался в сумму от 40 до 50 млрд руб.
ЗАО "Криогаз" (входит в "Газпромбанк") имеет малотоннажные заводы в Псковской и Калининградской областях, будет построен завод в Карелии. Завод в Высоцке станет первым среднетоннажным заводом компании.
Ранее глава "Новатэка" Леонид Михельсон сообщал, что компания обсуждает с ЗАО "Криогаз" инвестиции в СПГ- проекты. В мае этого года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила "Новатэку" купить 51% акции терминала по сжижению и регазификации природного газа для транспортирования "Криогаз-Высоцк".