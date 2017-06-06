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Аэропорт Нальчика планирует начать реконструкцию к осени 2017 года

Экономика и бизнес Транспорт
6 июня, 9:03 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 6, июня. /ТАСС

В 2016 году пассажиропоток аэропорта удвоился

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НАЛЬЧИК, 6 июня. /ТАСС/. Реконструкция аэропорта Нальчик может начаться через три месяца, после получения положительной госэкспертизы проекта. Об этом ТАСС сообщил гендиректор аэропорта Аслан Ортанов.

"В части реконструкции (аэропорта Нальчик - прим. ТАСС) на сегодняшний день проектная документация находится на госэкспертизе. Мы ожидаем, что в течение месяца получим положительное заключение. Если в течение месяца мы получим заключение, то по инициативе собственника мы возобновим строительство нового аэровокзального комплекса, <…> через два месяца мы должны приступить", - сказал Ортанов.

Инвестиционный проект по строительству международного аэропорта Нальчик, запланированному с 2015 по 2020 гг., стоимостью более чем 9,7 млрд рублей (более 7,8 млрд планировалось выделить из федерального бюджета), был ранее исключен из госпрограммы "Развитие транспортной системы РФ" из-за сокращения объемов финансирования. В связи с этим власти Кабардино-Балкарии (КБР) приняли решение реконструировать существующий аэропорт и разработали новую программу по проекту.

Ранее госкомтранс республики сообщал, что в аэропорту искусственное покрытие взлетно-посадочной полосы (ВПП), рулежные дорожки, места стоянки воздушных судов значительно изношены и требуют реконструкции.

За 2016 год пассажиропоток аэропорта Нальчика вырос почти вдвое. Его услугами воспользовались 195 тыс. 230 пассажиров, в 2015 году - 105 тыс. 523 пассажира. В прошлом году отправлено 62,1 т грузов с ростом к уровню 2015 года на 79,5%.

По словам Ортанова, в сентябре этого года аэропорт рассчитывает увеличить количество рейсов из Нальчика в Москву и обратно также вдвое. "Уже в сентябре, если все будет хорошо, у нас есть договоренность поставить еще один рейс на Москву (сейчас из Нальчика в Москву и обратно ежедневно летают два самолета - прим. ТАСС). А вообще планируется, что поставим четыре рейса. Пассажиропоток есть, самолеты будут заполнятся", - сказал Ортанов в беседе с корр. ТАСС.

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