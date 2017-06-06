Строительство нового терминала красноярского аэропорта идет с опережением графика

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КРАСНОЯРСК, 6 июня. /ТАСС/. Строительство нового пассажирского терминала аэропорта Емельяново в Красноярске идет с опережением графика, сообщила во вторник пресс- служба авиаузла. Сдать его в эксплуатацию планируется в декабре 2017 года.
"Реализация проекта идет c опережением графика работ. Строители приступили к монтажу багажного оборудования. Готовность нового терминала составляет 75%", - отметили в пресс-службе.
В настоящее время строители ведут отделку терминала, устанавливают лифты и эскалаторы. Завершены основные строительные работы по контуру здания, в том числе остекление фасада и монтаж алюминиевых витражей основного здания. Выполнены полностью работы на внешних инженерных сетях электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Закончены работы по монтажу металлоконструкций переходных галерей, к которым в третьем квартале 2017 года будут присоединены телескопические трапы. Завершаются работы по чистовой отделке цокольного этажа, в котором расположены служебные и бытовые помещения персонала всех служб нового терминала.
Строительство нового терминала в Емельяново с инвестициями в 5 млрд рублей началось в конце 2015 года. Его площадь составит 58 тыс. кв. метров.
Емельяново - основной аэропорт Красноярска, имеет статус международного. Аэропорт контролирует ООО "КрасИнвест", получившее от ПАО "Красноярская ГЭС" 51% акций компании. Обе структуры входят в группу "БазЭл". Остальной пакет акций аэропорта находится в собственности Красноярского края.