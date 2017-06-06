CRRC разработала проект смарт-автобуса - альтернативу метро

ЧАНША, 6 июня. /ТАСС/. Китайская корпорация железнодорожного машиностроения CRRC разработала проект смарт-автобуса, который позволит ей выйти на растущий и высокоприбыльный рынок систем городского пассажирского транспорта, сообщает Xinhua.

Главный инженер исследовательского института CRRC Zhuzhou Locomotive Co. Фэн Цзяньхуа сравнил будущий автобус, получивший название ART, с поездом, который будет двигаться по "виртуальным рельсам". Смарт-автобусы будут оснащены датчиками, которые позволят им получать данные о габаритах дороги и планировать маршрут.

Трех- и пятивагонные составы ART будут вмещать 300 и 500 пассажиров соответственно.

Комментируя новую разработку в интервью Xinhua, Фэн отметил, что большинство средних и малых городов не могут построить метрополитен из-за дороговизны и длительных сроков проектирования и строительства. По его словам, стоимость одного километра метрополитена обходится в среднем в 400-700 млн юаней (60-100 млн долларов США). Стоимость автобуса ART стандартной комплектации составит всего около 15 млн юаней, сказал Фэн.

Первая линия, на которой будут работать автобусы ART, заработает в китайском городе Чжучжоу уже в следующем году.