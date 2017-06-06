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Перевозка контейнеров по сети РЖД в январе-мае 2017 года выросла на 20,4%

Экономика и бизнес Транспорт
6 июня, 10:24 UTC+3

Тоннаж грузов в контейнерах за отчетный период увеличился на 19%, до 15,87 млн тонн

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МОСКВА, 6 июня./ТАСС/. Перевозка контейнеров по сети железных дорог России в январе-мае 2017 года увеличилась на 20,4% относительно аналогичного периода прошлого года, до 1,52 млн TEU (ДФЭ, эквивалент 20-футового контейнера). Данная информация содержится в материалах РЖД.

Перевозка груженых контейнеров выросла на 24,7%, до 998,63 тыс. TEU, в том числе экспортная перевозка груженых контейнеров увеличилась на 16,6%, до 339,91 тыс. TEU, во внутреннем сообщении - на 8,1%, до 344,71 тыс. TEU, импортная - на 54,4%, до 194,67 тыс. TEU, транзитная - на 85,5%, до 119,34 тыс. TEU. Доля экспортных перевозок от совокупного объема перевозки груженых контейнеров по сети РЖД составила 34%, внутренних - 34,5%.

Порожних контейнеров за отчетный период перевезено 525,53 тыс. TEU, что на 12,9% больше показателя января- апреля 2016 года. Транзитная перевозка порожних контейнеров выросла на 46,7%, до 25,16 тыс. TEU, экспортная - на 52,3%, до 50,25 тыс. TEU, импортная - на 15,3%, до 80,14 тыс. TEU. Внутренние перевозки увеличились на 7%, до 369,98 тыс. TEU. Доля внутренних перевозок составила 70,4% общего объема перевозки порожних контейнеров.

Тоннаж грузов в контейнерах за отчетный период увеличился на 19%, до 15,87 млн тонн.

По итогам 2016 года объем контейнерных перевозок по сети РЖД составил 3,27 млн TEU, что на 10,2% выше показателя 2015 года. Тоннаж контейнерных перевозок увеличился на 11,6%, до 34,44 млн тонн.

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