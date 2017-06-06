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"Газпром": влияние ситуации с Катаром на рынок СПГ не будет катастрофическим

Экономика и бизнес Транспорт
6 июня, 12:03 UTC+3 МОСКВА 6, июня. /ТАСС

По словам зампреда правления компании Александра Медведева, европейский рынок СПГ пока остается сегментированным от рынков Азии и рынков США

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Влияние ситуации в Катаре на рынок сжиженного природного газа (СПГ) не будет катастрофическим, заявил на пресс-конференции заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев;

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"Все-таки европейский рынок пока остается сегментированным от рынков Азии и рынков США. Влияние, если будет, то оно не может быть таким катастрофическим", - сказал он.

По словам Медведева, объемы экспорта катарского СПГ огромны. "Если там возникнут проблемы (с Катаром - прим. ред.), то это может привести к крайне негативным последствиями для ценовой ситуации. Для Азии катарский СПГ имеет огромное значение", - отметил он.

"Газпром" не исключает, что эскалация событий с Катаром может привести к проблемам с экспортом катарского СПГ, заявил Александр Медведев.

"Хотя Катар не нефтяной экспортер, а газовый, то исключать, что эскалация приведет к проблемам с экспортом катарского СПГ нельзя. Произойдет это или нет, мы не знаем. Честно говоря, когда рынок трясет, это интересно только рыночным спекулянтам. Мы предпочитаем иметь предсказуемую картину", - сказал он.

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