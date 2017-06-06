Чистая прибыль НМТП по МСФО в I квартале снизилась на 8,9%, до $191,3 млн

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Чистая прибыль ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом квартале 2017 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 8,9% и составила $191,3 млн, следует из отчета компании.

Выручка компании в январе - марте увеличилась на 2,4%, до $226,5 млн, показатель EBITDA снизился на 10,1%, до отметки $172,3 млн.

Рентабельность по EBITDA составила 76,1% против 86,7% за тот же квартал прошлого года.

Чистый долг НМТП по состоянию на 31 марта 2017 г. снизился на 9,9% за счет увеличения денежных средств и составил $1,05 млрд. По состоянию на конец 2016 года показатель достигал $1,16 млрд.

Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота и объединяет ОАО "НМТП", ООО "Приморский торговый порт", ОАО "Новороссийский зерновой терминал", ОАО "Новороссийский судоремонтный завод", ОАО "Флот НМТП", ОАО "Новорослесэкспорт", ОАО "ИПП", ООО "Балтийская стивидорная компания" и ЗАО "СФП". Акциями НМТП владеют СП группы "Сумма" и "Транснефти" (50,1%), Росимущество (20%), структуры РЖД (5,3%) и дочерняя компания "Транснефти" ЗАО "Транснефть- Сервис" (10,5%). Остальные акции находятся у миноритариев и обращаются на свободном рынке.