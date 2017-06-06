"Газпром" будет закупать у "Ямал СПГ" 2-2,5 млн тонн в год

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. "Газпром" будет закупать у "Ямал СПГ" 2-2,5 млн тонн сжиженного газа в год, объем первых поставок еще не определен. Об этом сообщил на пресс- конференции зампредседателя правления российского газового холдинга Александр Медведев.

"У нас контракт с "Ямал СПГ" на 2 млн тонн с возможностью увеличения до 2,5 млн тонн. Между какими контрактами первый СПГ будет распределен, это еще является предметом обсуждений. Естественно, окно будет сужаться. Начало поставок в наш адрес будет определено достаточно скоро. Может быть, даже до конца этого года", - сказал он.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа мощностью 16,5 млн т в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Завод "Ямал СПГ" планируется запустить в 2017 г. Стоимость проекта оценивается в 27 млрд долларов. Законтрактован практически весь объем - 96% будущего объема СПГ.

Акционерами "Ямал СПГ" являются "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%), а также фонд "Шелкового пути" (9,9%).