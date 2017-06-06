Омская область потратит более 700 млн руб. на строительство дороги в объезд Казахстана

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ОМСК, 6 июня. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Минстрой Омской области планирует построить на трассе между Омском и райцентром Русская Поляна участок длиной 15 километров в объезд территории Казахстана, так как с 2019 года свободный проезд по 9-километровому участку трассы, проходящему через территорию этой страны, будет закрыт. Как сообщил во вторник журналистам замминистра строительства и ЖКХ региона Дмитрий Христолюбов, стоимость строительства новой дороги составит более 700 млн рублей.
"У нас 9 км дороги "Омск - Русская Поляна" проходят по казахской территории. Раньше там не было разграничения, мы спокойно ездили, а сейчас казахские пограничники сказали, что с 1 января 2019 года там будет граница, проезд будет закрыт. Мы (для объезда территории Казахстана - прим. ТАСС) в этом году начнем строить объект длиной 15 км и стоимостью 700 с лишним млн рублей", - рассказал Христолюбов.
Замминистра отметил, что разработка проектно-сметной документации ведется с 2016 года, сейчас проект направлен на экспертизу.
Длина дороги между Омском и Русской Поляной составляет около 140 км. В случае закрытия казахстанского отрезка дороги жителям райцентра придется ездить в Омск через поселок Красный Яр, длина маршрута увеличится до 220 км. С введением нового участка в объезд территории Казахстана путь в Омск будет составлять 146 км.