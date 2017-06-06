China Post выбрала аэропорт Ганновера для развития операций в Европе

ГАННОВЕР, 6 июня. /ТАСС/. Китайский национальный почтовый оператор China Post выбрал германский аэропорт Ганновер-Лангенхаген для размещения своей штаб-квартиры в Европе. Отсюда корпорация намерена обслуживать растущий объем отправлений между Китаем и Европой, и прежде всего, поставки европейских товаров, приобретенных через интернет китайскими потребителями, сообщает Lloyd's List.

На первом этапе, начиная с лета текущего года, из Ганновера в Шанхай China Post будет отправлять два рейса в неделю. Частоту сервиса впоследствии предполагается увеличить до трех в неделю и даже, возможно, до ежедневных отправлений.

В публикации сообщается, что компания рассматривала также варианты размещения штаб-квартиры во Франции, Великобритании и Нидерландах. "Мы выбрали аэропорт Ганновера из-за его расположения в центре Европы", - прокомментировал принятое решение глава корпорации Ли Син.

Для работы в Европе China Post была создана новая компания China Express Germany GmbH.

Соглашение между China Post и землей Нижняя Саксония является последним в целом ряду инвестиционных проектов и проектов расширения сервиса китайских компаний в Европе, многие из которых обусловлены стремительным развитием электронной торговли между Китаем и Европой.

Год назад китайская компания HNA приобрела у правительства федеральной земли Рейнланд-Пфальц аэропорт Франкфурт-Хан.

В конце 2016 года STO Express - ключевой поставщик логистических услуг для китайской интернет корпорации Alibaba - запустил еженедельный сервис по авиадоставке отправлений между Гонконгом и Прагой. В марте этого года STO Express создал центр для своих европейских операций в Брешии на севере Италии и запустил сюда регулярный сервис из Гонконга, оператором которого является аффилированный с азербайджанской Silk Way Airlines итальянский авиаперевозчик SW Italia. STO Express заявил, что Брешиа станет одним из важнейших центров, обслуживающих доставку интернет-покупок из Китая в Европу.

В прошлом месяце YTO Express (также логистический провайдер Alibaba) объявил о планах начать глобальную экспансию и к 2020 году "стать крупнейшим китайским оператором экспресс-доставки на международном рынке", используя в качестве трамплина приобретение гонконгской логистической компании On TimeLogistics (OTEL). План экспансии YTO предусматривает масштабные инвестиции в покупку новых самолетов для развития бизнеса авиационных грузовых перевозок.

Следом SF Holding, материнская компания еще одного китайского экспресс-оператора SF Express, и UPS объявили о намерении создать совместное предприятие для предоставления услуг международной доставки.