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Федеральная грузовая компания в мае увеличила перевозки грузов на 6%, до 17 млн т

Экономика и бизнес Транспорт
6 июня, 15:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Доля компании на рынке перевозок грузов на сети РЖД в отчетном периоде выросла на 0,5% пункта по отношению к 2016 г.

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Объем грузоперевозок АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК) в мае 2017 года достиг 17 млн тонн, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании.

Общий грузооборот вагонов ФГК достиг 37,4 млрд тонно-км (+11% к уровню 2016 г.), объем среднесуточной погрузки составил 8,4 тыс. единиц подвижного состава (+6%).

В мае рост в сегменте перевозок в полувагонах ФГК составил 3%, перевозки в крытых вагонах приросли на 19%, в 2,5 раза увеличилась погрузка в цистерны.

Доля ФГК на рынке перевозок грузов на сети РЖД в отчетном периоде выросла на 0,5% пункта по отношению к 2016 г. и составила 14,4%, по грузообороту - на 0,4 п.п. до 17,5%.

ФГК является одним из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России. Основной вид деятельности компании - предоставление подвижного состава под перевозки, а также оказание транспортно-экспедиционных услуг. Вагонный парк в оперировании компании по состоянию на 10 мая 2017 г. насчитывает 152 тыс. единиц подвижного состава.

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