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Япония субсидирует развитие рефрижераторных мощностей в портах

Экономика и бизнес Транспорт
6 июня, 14:44 UTC+3

Таким образом министерство транспорта страны рассчитывает стимулировать рост экспорта сельскохозяйственной продукции

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Материал из 1 страницы
© EPA/FRANCK ROBICHON

ТОКИО, 6 июня./ТАСС/. Министерство транспорта Японии инициировало программу субсидирования строительства рефрижераторных складов и инфраструктуры электроснабжения рефконтейнеров в портах, чтобы стимулировать рост экспорта сельскохозяйственной продукции, сообщает Journal of Commerce.

Программа предусматривает увеличение годового экспорта продукции сельского хозяйства, рыболовной отрасли и леса к 2019 году до 1 трлн йен ($9 млрд) по сравнению с 750 млрд йен в 2016 году.

В прошлом году крупнейшим импортером японской сельскохозяйственной, рыбной и лесной продукции был Гонконг, на втором месте США, далее Тайвань, Китай и Южная Корея. Почти 80% экспорта этих номенклатур осуществляется в морских контейнерах.

Японский экспорт сельскохозяйственной продукции в последние годы динамично растет на фоне увеличения спроса на блюда японской кухни, а также девальвации йены.

Важнейшим сельскохозяйственным регионом Японии является Хоккайдо. Экспортные поставки обслуживают порты Томакомай, Ишикариван Шинько (Ishikariwan Shinko), Момбецу, Немуро, Эсаси и Машике, крупнейшими из них являются порты Томакомай и Ишикариван Шинко.

Совокупный объем субсидий, которые будут предоставлены шести портам Хоккайдо, еще не известен, так как часть проектов находится в разработке. По данным JOC, субсидии будут покрывать до двух третей стоимости инвестпроектов.

Уже объявленные проекты предусматривают увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции через порт Томакомай к 2025 году до 70,7 млрд йен с 32,9 млрд йен в 2016 году, через Ишикариван Шинко - с 9,5 млрд йен до 19,7 млрд йен.

По данным министерства транспорта, Томакомай является 10-м крупнейшим контейнерным портом Японии, его контейнерооборот в 2015 году составил 311 тыс. TEU, Ишикариван Шинко занимает 38 место в национальном портовом рейтинге (46 тыс. TEU в 2015 году).

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