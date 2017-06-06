Японский перевозчик Sagawa предлагает водителям 4-дневную рабочую неделю

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ТОКИО, 6 июня. /ТАСС/. Крупный японский перевозчик Sagawa Express в условиях сильного дефицита персонала привлекает новых сотрудников, предлагая четырехдневную рабочую неделю с зарплатой на уровне пятидневной, сообщает Nikkei.
Зарегистрированная в Киото компания уже начала найм водителей по этой программе в Токио и соседней префектуре Яманаси.
Компания предлагает водителям десятичасовой рабочий день и четырехдневную рабочую неделю со стартовым окладом от 180 до 260 тыс. иен (от 1,6 тыс. до 2,3 тыс. долларов США) в месяц - примерно столько же, сколько при пятидневной неделе.
Однако предполагается, что фактический доход водителей будет ниже из-за меньшего количества часов сверхурочной работы.
В настоящее время в Sagawa работает примерно 30 тыс. водителей, включая контрактников.
ТАСС сообщал ранее об остром дефиците персонала в индустрии автоперевозок в Японии, который в том числе заставляет японские транспортные компании поднимать тарифы для крупных клиентов.