Японский перевозчик Sagawa предлагает водителям 4-дневную рабочую неделю

ТОКИО, 6 июня. /ТАСС/. Крупный японский перевозчик Sagawa Express в условиях сильного дефицита персонала привлекает новых сотрудников, предлагая четырехдневную рабочую неделю с зарплатой на уровне пятидневной, сообщает Nikkei.

Зарегистрированная в Киото компания уже начала найм водителей по этой программе в Токио и соседней префектуре Яманаси.

Компания предлагает водителям десятичасовой рабочий день и четырехдневную рабочую неделю со стартовым окладом от 180 до 260 тыс. иен (от 1,6 тыс. до 2,3 тыс. долларов США) в месяц - примерно столько же, сколько при пятидневной неделе.

Однако предполагается, что фактический доход водителей будет ниже из-за меньшего количества часов сверхурочной работы.

В настоящее время в Sagawa работает примерно 30 тыс. водителей, включая контрактников.

ТАСС сообщал ранее об остром дефиците персонала в индустрии автоперевозок в Японии, который в том числе заставляет японские транспортные компании поднимать тарифы для крупных клиентов.