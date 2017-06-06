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Объем ж/д перевозок черных металлов в/из портов РФ в январе-мае сократился на 0,3%

Экономика и бизнес Транспорт
6 июня, 16:14 UTC+3

Экспортные перевозки составили 11,57 млн тонн (-2,1%), импортные - 287,84 тыс. тонн (рост в 3,9 раза)

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Железнодорожные перевозки черных металлов в экспортном и импортном направлениях в/из портов по итогам января-мая 2017 года сократились на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 11,86 млн тонн. В том числе, по данным ГВЦ РЖД, экспортные перевозки составили 11,57 млн тонн (-2,1%), импортные - 287,84 тыс. тонн (рост в 3,9 раза).

Объем ж/д перевозок черных металлов на экспорт в порт Новороссийск за отчетный период составил 4,59 млн тонн, что на 7,6% меньше, чем в январе-мае 2016 года. В порт Санкт- Петербург доставлено 2,4 млн тонн (+19,2%), Находка - 1,53 млн тонн (+12,5%), Туапсе - 0,94 млн тонн (+4,8%). На долю перевозок черных металлов в порт Новороссийск пришлось до 40% экспортных отправок, в порт Санкт-Петербург - 21%, Находка - 13%.

Импортная ж/д перевозка черных металлов из порта Санкт- Петербург составила 96,51 тыс. тонн, Усть-Луга - 95,86 тыс. тонн, Владивосток - 45,11 тыс. тонн. Детальная информация представлена в таблице.

По итогам мая 2017 года объем экспортных ж/д перевозок черных металлов в порты составил 2,11 млн тонн (-2,3% к маю 2016 года), импортных - 67,31 тыс. тонн (рост в 4,3 раза).

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