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Fitch улучшило прогноз по рейтингу "BB" "Совкомфлота" до "позитивного"

Экономика и бизнес Транспорт
6 июня, 17:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Ранее прогноз рейтинга компании был "стабильный"

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента "Совкомфлота" до "позитивного" со "стабильного". Сам рейтинг был подтвержден на уровне "BB", говорится в сообщении агентства.

"Пересмотр прогноза отражает улучшение качества долгосрочных контрактов компании", - отмечается в пресс- релизе.

"Совкомфлот" - крупнейшая российская судоходная компания, специализируется на перевозке углеводородов, обслуживании шельфовой разведки и добычи нефти и газа. На 100% принадлежит государству.

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