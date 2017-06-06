Fitch улучшило прогноз по рейтингу "BB" "Совкомфлота" до "позитивного"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента "Совкомфлота" до "позитивного" со "стабильного". Сам рейтинг был подтвержден на уровне "BB", говорится в сообщении агентства.

"Пересмотр прогноза отражает улучшение качества долгосрочных контрактов компании", - отмечается в пресс- релизе.

"Совкомфлот" - крупнейшая российская судоходная компания, специализируется на перевозке углеводородов, обслуживании шельфовой разведки и добычи нефти и газа. На 100% принадлежит государству.