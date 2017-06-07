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РЖД допускают рост погрузки по итогам года на 2,5-3%

Экономика и бизнес Транспорт
7 июня, 10:25 UTC+3 СОЧИ 7, июня. /ТАСС

Ранее компания прогнозировала рост данного показателя на 0,6%

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СОЧИ, 7 июня. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) допускает рост погрузки по итогам 2017 года на 2,5-3%, заявил журналистам генеральный директор Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО - филиал РЖД), директор по коммерческой деятельности РЖД Алексей Шило.

"По пяти месяцам посмотрели - есть надежда, что мы год будем заканчивать не с 0,6%, а примере 2,5-3% роста", - сказал он.

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Погрузка на сети РЖД в мае выросла на 3,5% - до 106,5 млн тонн

"Это будет зависеть от многих факторов. Вы знаете, ситуацию, которая сегодня сложилась на Украине, когда стабильные перевозки в адрес Украины, например, угольной продукции, были приостановлены на определенный период из-за того, что запретили вагоны ФГК (Федеральной грузовой компании - прим. ТАСС) использовать. Мы в мае потеряли, по нашим оценкам, примерно около 100 тыс. тонн и будем восполнять их в июне", - отметил Шило. При этом, по его словам, РЖД сохраняют прогноз роста погрузки в июне на 2%.

В середине мая сообщалось, что "Федеральная грузовая компания", в отношении которой Украина ввела санкции, завершит вывод вагонов с территории страны в течение двух недель. По состоянию на тот период мая на Украине находилось около 6 тыс. вагонов ФГК. Объем перевозок в сообщении с Украиной составляет около 5% в общем объеме перевозок ФГК.

Ранее другой крупный российский железнодорожный оператор - Первая грузовая компания Владимира Лисина - вывел все вагоны своей украинской "дочки", находящийся под санкциями, с территории Украины.

В санкционный список, опубликованный в сентябре 2015 года на сайте президента Украины, вошла ПГК и ее украинская "дочка" - ООО "ПГК в Украине" (ПГКУ), доля в консолидированном грузообороте ПГК составляет около 2,5%. Согласно документу, компаниям запрещается осуществлять перевозки и транзит по территории Украины. ПГК заявляла, что будет взаимодействовать с Укрзализныцей для выработки плана дальнейшей работы.

Минтранс РФ заявлял, что исключение на Украине из рабочего парка порядка 5 тыс. вагонов может привести к дефициту вагонов на внутреннем рынке Украины и росту ставок на перевозку грузов.

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