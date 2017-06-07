РЖД допускают рост погрузки по итогам года на 2,5-3%

СМИ: МЮ, "Монако" или ПСЖ могут купить Роналду за €180 млнСпорт 7 июня, 11:29
На Ставрополье потерпел крушение вертолет Ми-2Происшествия 7 июня, 11:17
Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия теннисиста Марата СафинаПолитика 7 июня, 11:16
Токсины из окружающей среды ухудшают работу мозгаСоциальная ответственность 7 июня, 11:13
Вылет самолета с участниками совещания у Медведева по авиапрому был задержан в МосквеПроисшествия 7 июня, 11:11
СМИ: жертвами стрельбы в иранском парламенте стали семь человекМеждународная панорама 7 июня, 11:10
Протоколы избирательных участков с QR-кодом опробуют на губернаторских выборах на УралеНовости Урала 7 июня, 11:02
Времени вопреки: 2000-летие Дербента подарило городу вторую молодостьВ стране 7 июня, 11:00
Рабочие руки в Арктике: почему регионы поддерживают введение госзаказа на профессииОбщество 7 июня, 11:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОЧИ, 7 июня. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) допускает рост погрузки по итогам 2017 года на 2,5-3%, заявил журналистам генеральный директор Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО - филиал РЖД), директор по коммерческой деятельности РЖД Алексей Шило.
"По пяти месяцам посмотрели - есть надежда, что мы год будем заканчивать не с 0,6%, а примере 2,5-3% роста", - сказал он.
"Это будет зависеть от многих факторов. Вы знаете, ситуацию, которая сегодня сложилась на Украине, когда стабильные перевозки в адрес Украины, например, угольной продукции, были приостановлены на определенный период из-за того, что запретили вагоны ФГК (Федеральной грузовой компании - прим. ТАСС) использовать. Мы в мае потеряли, по нашим оценкам, примерно около 100 тыс. тонн и будем восполнять их в июне", - отметил Шило. При этом, по его словам, РЖД сохраняют прогноз роста погрузки в июне на 2%.
В середине мая сообщалось, что "Федеральная грузовая компания", в отношении которой Украина ввела санкции, завершит вывод вагонов с территории страны в течение двух недель. По состоянию на тот период мая на Украине находилось около 6 тыс. вагонов ФГК. Объем перевозок в сообщении с Украиной составляет около 5% в общем объеме перевозок ФГК.
Ранее другой крупный российский железнодорожный оператор - Первая грузовая компания Владимира Лисина - вывел все вагоны своей украинской "дочки", находящийся под санкциями, с территории Украины.
В санкционный список, опубликованный в сентябре 2015 года на сайте президента Украины, вошла ПГК и ее украинская "дочка" - ООО "ПГК в Украине" (ПГКУ), доля в консолидированном грузообороте ПГК составляет около 2,5%. Согласно документу, компаниям запрещается осуществлять перевозки и транзит по территории Украины. ПГК заявляла, что будет взаимодействовать с Укрзализныцей для выработки плана дальнейшей работы.
Минтранс РФ заявлял, что исключение на Украине из рабочего парка порядка 5 тыс. вагонов может привести к дефициту вагонов на внутреннем рынке Украины и росту ставок на перевозку грузов.