Погрузка нефтепродуктов Омским НПЗ в январе-мае 2017 года составила 5,5 млн тонн

МОСКВА, 7 июня./ТАСС/. Погрузка (экспорт и внутренние перевозки) нефтепродуктов Омским НПЗ на станции Комбинатская по итогам января-мая 2017 года составила 5,51 млн тонн, что на 6,3% превышает показатель аналогичного периода 2016 года. Доля погрузки предприятия от общего объема составляет 9,1%.

Согласно данным ГВЦ РЖД, Киришский НПЗ (станция Кириши, Ленинградская область) за отчетный период погрузил 4,86 млн тонн нефтепродуктов. По сравнению с январем-маем 2016 года объем погрузки увеличился на 1,6%. Доля погрузки предприятия составляет 8% совокупного объема.

Погрузка Сургутским ЗСК на станции Нижневартовск 1 (Ханты-Мансийский Автономный Округ) выросла на 18%, до 0,02 млн тонн, Антипинским НПЗ (станция Войновка, Тюменская область) - на 32,4%, до 1,19 млн тонн, Сызранским НПЗ (Сызрань 1, Самарская область) - на 19,6%, до 0,93 млн тонн, Саратовским НПЗ (станция Князевка, Саратовская область) - на 42,7%, до 0,85 млн тонн.

Погрузка Ачинским НПЗ (Новая Еловка, Красноярский край) сократилась на 20,8%, до 1,99 млн тонн, Московским НПЗ (Яничкино, Московская область) - на 23,7%, до 1,49 млн тонн, Уфанефтехим (Загородняя, Республика Башкортостан) - на 25,4%, до 1,14 млн тонн.

В январе-мае 2017 года погрузка нефтепродуктов на экспорт, а также внутренний рынок составила 60,46 млн тонн. Рост относительно аналогичного периода прошлого года - 1,2%. Погрузка для отправки на экспорт составила 30,94 млн тонн (+1,7%), на внутренний рынок - 29,53 млн тонн (+0,6%). Детальная информация представлена в таблице.

Как ранее сообщал ТАСС, нефти и нефтепродуктов на сети ж/д России по итогам января-мая 2017 года погружено 103,1 млн тонн, что выше аналогичного периода прошлого года (102,42 млн тонн) на 0,7. В том числе топочного мазута погружено 21,7 млн тонн (+1,6%), бензина моторного (автомобильного) неэтилированного - 12,71 млн тонн (-5,7%), сырой нефти - 8,75 млн тонн (+2,7%).