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"Евраз" нарастит объем поставок стометровых рельсов в адрес РЖД

Экономика и бизнес Транспорт
7 июня, 12:15 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 7, июня. /ТАСС

Использование такой продукции способствует повышению безопасности движения и эффективности обслуживания путей за счет значительного уменьшения количества сварных стыков

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СОЧИ, 7 июня. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) и "Евраз" договорились о сотрудничестве в области поставки 100-метровых рельсов. Соответствующий меморандум компании подписали в рамках XII международного железнодорожного бизнес-форума "Стратегическое партнерство 1520".

Меморандум определяет основные направления стратегического партнерства двух компаний, включая реализацию долгосрочных программ развития и производства рельсовой продукции.

Одна из основных задач "Евраза" в рамках соглашения - наращивание объемов производства 100-метровых рельсов. РЖД продолжают переход на использование такой продукции, так как она обеспечивает повышение безопасности движения и эффективности обслуживания путей за счет значительного уменьшения количества сварных стыков.

Ранее сообщалось, что РЖД в 2017 г. ожидают поставку более 1 млн т рельсов, что почти на 9% превышает уровень закупок в 2016 г. Так, на предприятиях "Евраза" планируется приобрести до 700 тыс. т рельсов, у компании "Мечел" - 330 тыс. т.

В том числе РЖД намерены закупить 520 тыс. т дифференцированно термоупрочненных рельс длиной 100 м, используемых на особо грузонапряженных или высокоскоростных участках пути. Из них 300 тыс. т - производства Челябинского металлургического комбината (входит в группу "Мечел"), 220 тыс. т - производства ОАО "Евраз Объединенный Западно- Сибирский металлургический комбинат".

В минувшем году РЖД закупили у "Евраза" в общей сложности 677,8 тыс. т рельсов, у "Мечела" - 269,9 тыс. т.

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