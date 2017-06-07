ПГК привлекла 4,7 млрд руб. у "Газпромбанк Лизинга" на покупку 1,7 тыс. полувагонов

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. "Первая грузовая компания" (ПГК) привлекла у "Газпромбанк Лизинга" 4,7 млрд рублей на покупку около 1,7 тыс. полувагонов через механизм возвратного лизинга. Об этом сообщается в пресс-релизе ПГК.

В частности, ПГК приобретет очередную партию полувагонов у "Уралвагонзавода" с улучшенными характеристиками и увеличенным сроком службы. Договор лизинга заключен сроком на 10 лет.

"Мы рассматриваем варианты приобретения вагонов на основании анализа текущей рыночной ситуации, спроса и предложения. Договор возвратного лизинга, заключенный в рамках стратегического сотрудничества с Газпромбанком - прекрасный пример реализации долгосрочных планов и задач нашей компании по повышению эффективности подвижного состава и обеспечению потребностей грузовладельцев", - цитирует пресс-служба генерального директора ПГК Олега Букина.

Отмечается, что договор возвратного лизинга был заключен в рамках соглашения о стратегическом сотрудничестве с Газпромбанком, подписанного во рамках Петербургского международного экономического форума.

"Первая грузовая компания" - крупнейший оператор грузовых железнодорожных перевозок в России. В оперировании ПГК более 170 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов.