Во втором чтении принят законопроект о черных списках авиапассажиров

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в среду во втором, основном чтении законопроект, в соответствии с которым авиакомпании смогут составлять черные списки пассажиров, нарушивших порядок на борту самолета. Инициативой предусматривается, что перевозчик сможет запрещать дебоширам летать своими рейсами в течение одного года.

Согласно поправкам, поступившим ко второму чтению, командиру воздушного судна предоставляется право передать дебоширов правоохранительным органам. При этом по прибытии воздушного судна на ближайший аэродром перевозчик будет иметь право отказать пассажиру в заключении договора воздушной перевозки, если он внесен в черный список.

В соответствии с законопроектом, пассажир из черного списка сможет летать авиарейсами данной компании лишь в ряде случаев, которые должны быть документально подтверждены. Это происходит, если единственным способом транспортного сообщения из места его нахождения является воздушная перевозка при административном выдворении за пределы РФ, депортации или реадмиссии, если он едет на лечение или сопровождает пассажира-инвалида, а также едет на похороны родственника. "Включение пассажира в указанный реестр будет осуществляться на основании вступившего в законную силу постановления о назначении ему административного наказания за совершение на борту воздушного судна из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств", - подчеркивается в документе.

Авиаперевозчик обязан будет исключить пассажира из черного списка лишь через один год. Он также должен будет в письменной форме уведомить авиадебошира как о внесении его в реестр, так и о случаях, при которых ему не может быть отказано в перелете. Пассажир, включенный в черный список, будет иметь право обжаловать это в суде.

Вместе с тем из текста законопроекта ко второму чтению были исключены поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Ими оговаривалось, что "по делам об административных правонарушениях, предусмотренных частью 11.17 КоАП, копия постановления о назначении административного наказания направляется перевозчику, на борту воздушного судна которого было совершено соответствующее административное правонарушение".

Вопрос был поднят главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым, который обратил внимание, что изменения в КоАП возможно вносить только отдельным законопроектом, а не поправками в несколько федеральных законов. "Такой закон вступил в силу в конце апреля. С этой точки зрения принятие сегодня этих норм представляется неправильным и незаконным", - указал он. Его поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин: "Мы следуем букве закона, последовательно реализуем свою политику и подчеркиваем, что частые изменения в КоАП, тем более прикручивание к другим законам, недопустимы".