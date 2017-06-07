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НПФ "Благосостояние" может инвестировать свободные средства в ВСМ Москва-Казань

Экономика и бизнес Транспорт
7 июня, 12:42 UTC+3 СОЧИ 7, июня. /ТАСС

Магистраль может быть запущена в эксплуатацию до 2022-2023 гг.

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Юрий Новожилов

Юрий Новожилов

© Юрий Машков/ТАСС

СОЧИ, 7 июня. /ТАСС/. НПФ "Благосостояние" рассмотрит возможность инвестиций временно свободных средств в реализацию проектов высокоскоростных магистралей (ВСМ), следует из соглашения о сотрудничестве, подписанного президентом РЖД Олегом Белозеровым и исполнительным директором НПФ "Благосостояние" Юрием Новожиловым.

Кроме того, РЖД подписали соглашение с АО "СОГАЗ", направленное на обеспечение страховой защитой имущественных интересов участников проекта.

Участок Москва - Казань в будущем может стать частью высокоскоростной магистрали Москва - Пекин, стоимость строительства которой оценивается в 7 трлн руб., и проекта "Шелковый путь", который свяжет Китай с рынками Европы и Ближнего Востока. По словам Белозерова, ВСМ Москва - Казань может быть запущена в эксплуатацию до 2022-2023 гг.

Китай намерен предоставить 400 млрд руб. на проект ВСМ Москва - Казань в кредит на 20 лет, более 100 млрд руб. - в качестве взноса в уставный капитал проектной компании.

Консорциум "Немецкая инициатива" (входят Siemens, Deutsche Bank, Deutsche Bahn и другие компании) предложил РЖД профинансировать строительство ВСМ Москва - Казань на 2,7 млрд евро и привлечь в проект до 800 млн евро.

Протяженность магистрали составит около 770 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч, на трассе будут организованы остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани составит 3,5 ч против нынешних 14 ч.

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