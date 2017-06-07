Минпромторг: итальянские компании заинтересованы в сборке SuperJet-100

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Итальянские авиакомпании и правительство заинтересованы в сборке самолетов Sukhoi SuperJet-100 (SSJ-100) в Италии. Об этом заявил министр экономического развития Италии Карло Календа в рамках встречи с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым, сообщает пресс-служба ведомства.

По итогам встречи глава Минпромторга пригласил Календу и итальянские компании принять участие в российской промышленной выставке "Иннопром", отмечается в сообщении.

Кроме того, итальянская сторона выразила заинтересованность в сборке нового пассажирского самолета МС-21, который совершил первый полет 28 мая 2017 года.

МС-21 - первый ближне-среднемагистральный самолет, который будет производиться в России. В новой истории России с нуля произвели пока только один гражданский самолет - региональный Sukhoi Super Jet-100 (первый полет осуществлен в 2008 году, эксплуатируется с 2011 года). МС-21 от него отличается увеличенной дальностью полета и большим количеством посадочных мест.