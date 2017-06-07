Забастовки докеров портов Испании продлены еще на неделю

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МАДРИД, 7 июня. /ТАСС/. Стивидоры портов Испании продлили забастовку на еще одну неделю, говорится в сообщении судоходной компании Maersk Line.
По данным компании, забастовки будут проводиться 7, 9, 14, 19, 21, 23 июня каждый второй час, начиная с 8 часов утра по местному времени.
В связи с забастовками Maersk предупреждает о высокой вероятности перебоев в работе своего терминала в порту Альхесирас и перенаправляет судозаходы на другие порты региона, в том числе в Синиш, Барселону и Танжер.
Испанские докеры уже несколько месяцев протестуют против трудовой реформы, инициированной правительством в ответ на вынесенное в декабре 2014 года постановление Европейского суда, согласно которому существующая система трудовых взаимоотношений в испанском портовом секторе нарушает законодательство ЕС о свободе предпринимательской деятельности.
По оценкам профсоюза докеров, реформа приведет к увольнению в общей сложности 6,5 тыс. докеров, работающих на сегодняшний день в портах Испании.
Maersk Line оценивает убытки от предыдущего раунда забастовок с конца февраля до середины марта в 12 млн евро, тогда оператор был вынужден перенаправить на порты соседних стран 73 судозахода.