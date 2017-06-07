РЖД могут начать в 2018 г. электрификацию железной дороги в Иране

СОЧИ, 7 июня. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) может начать в 2018 году работу по электрификации железнодорожного участка Гармсар - Инче Бурун в Иране, сообщил журналистам генеральный директор ООО "РЖД Интернешнл" Сергей Павлов.

"По нашим расчетам, начало реализации проекта в связи с тем, что этот проект реализовывается на основании межгосударственных соглашений, будет в 2018 году. Потому что процедуры достаточно непростые как с их стороны, так и с нашей", - сказал он.

Павлов напомнил, что контракт с Иранскими железными дорогами также предусматривает поставку рельсов, стрелочных переводов, путевой техники и локомотивов российского производства.

"Ведутся финальные переговоры по срокам начала работ, по получению разрешений с их стороны, потому что у них система даже более тяжелая в получении разрешений, чем у нас", - отметил он.

В марте 2017 года РЖД и Железные дороги Исламской Республики Иран подписали документы о сотрудничестве в области железных дорог. Так, был подписан меморандум о стратегическом сотрудничестве по электрификации железных дорог, а также контракт на электрификацию железнодорожного участка Гармсар - Инче Бурун и поставку российского оборудования и локомотивов. В контракте, стоимость которого оценивается в 1,2 млрд евро, детализированы стоимость и объемы работ по проекту.

Проект предусматривает электрификацию железнодорожной линии Гармсар - Инче Бурун общей протяженностью 495 км, в том числе 203 км в горной местности. В ходе работ также будут электрифицированы 32 станции и 95 тоннелей, построены семь тяговых подстанций и 11 постов секционирования, шесть дежурных пунктов контактной сети и здание дистанции электроснабжения. Модернизация этой инфраструктуры позволит увеличить пропускную способность и скорость движения поездов. По предварительным оценкам, реализация проекта займет около трех лет.