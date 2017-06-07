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Первая грузовая компания допускает возможность покупки "УВЗ-Логистик"

Экономика и бизнес Транспорт
7 июня, 15:38 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 7, июня. /ТАСС

Однако, по словам генерального директора компании Олега Букина, сейчас соответствующие переговоры не ведутся

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© Акционерное общество "Первая Грузовая Компания"

СОЧИ, 7 июня. /ТАСС/. АО "Первая грузовая компания" (ПГК, входит в холдинг UCL Владимира Лисина) допускает возможность покупки "УВЗ-Логистик" ("дочка" Уралвагонзавода), сообщил журналистам генеральный директор ПГК Олег Букин.

"Если будет адекватная цена, то мы будем рассматривать эту сделку. Любые сделки, которые проводятся по рыночной стоимости, ПГК будет рассматривать", - сказал Букин, уточнив, что сейчас соответствующие переговоры не ведутся.

Ранее стало известно, что "Тринфико Пропети Менеджмент", управляющая пенсионными резервами НПФ "Благосостояние" (аффилирован с РЖД) может купить 100% "УВЗ- Логистик". Однако ФАС не удовлетворила ходатайство "Тринфико Пропети Менеджмент" о покупке железнодорожного оператора.

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Генеральный директор "Уралвагонзавода" Александр Потапов заявлял, что корпорация намерена оспорить решение ФАС. Впоследствии глава ФАС Игорь Артемьев заявил ТАСС, что ведомство запретило ОАО "РЖД" и его дочерним обществам покупать "УВЗ-Логистик".

Весной 2016 года ФАС согласовала передачу ФГК ("дочка" РЖД) вагонного парка "УВЗ-Логистик" (более 38 тыс. грузовых вагонов). Позднее АО "Уральская большегрузная техника - Уралвагонзавод" (входит в УВЗ) и ООО "Тринфико Пропети Менеджмент" достигли соглашения о приобретении "УВЗ- Логистик". При этом парк "УВЗ-Логистик", согласно условиям сделки, должен был остаться под управлением ФГК.

"УВЗ-Логистик" - железнодорожный логистический оператор, созданный в 2010 году.

АО "Первая грузовая компания" - крупнейший оператор грузовых железнодорожных перевозок в России. В оперировании ПГК более 170 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов.

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