ТрансКонтейнер и Улан-Баторская железная дорога договорились о сотрудничестве

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. ПАО "Трансконтейнер" и АО "Улан-Баторская железная дорога" подписали меморандум о сотрудничестве в рамках форума "Стратегическое партнерство 1520" в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба компании "Трансконтейнер".

Согласно подписанному документу стороны намерены развивать контейнерные перевозки в международном железнодорожном сообщении, для привлечения дополнительных объемов грузов на маршруты, проходящие по территории России и Монголии. Кроме того, стороны предпримут меры по оптимизации условий и технологий контейнерных перевозок, в том числе за счет сотрудничества в сфере развития терминально-логистической сети.

Сотрудничество предусматривает развитие сквозного сервиса в сообщении Китай - Монголия - Россия - Европа и обратно, а также совершенствование технологии предоставляемого сервиса на пограничных переходах Эрлянь/ Замын-Ууд и Сухэ-Батор/Наушки с целью предоставления клиентам качественного сервиса на всем маршруте следования и сокращения транзитных сроков доставки грузов.

Со стороны АО "Улан-Баторская железная дорога" подписантом выступил начальник - Дамдинсурэн Жигжиднямаа, а от ПАО "ТрансКонтейнер" меморандум подписал генеральный директор Пётр Баскаков.

"Трансконтейнер" является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок. Компания располагает 43 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане) и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины. В собственности компании находится более 24 тыс. фитинговых платформ и около 64,5 тыс. крупнотоннажных контейнеров. 50% плюс две акции оператора принадлежит "Объединенная транспортно-логистической компании" (ОТЛК, "дочка" РЖД), транспортная группа FESCO (структура группы "Сумма") владеет 25,07% компании, ЗАО "УК "Трансфингрупп" (управляет пенсионными резервами НПФ "Благосостояние", аффилированным с РЖД) - 24,5%.