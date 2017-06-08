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СМИ: Минтранс предлагает переложить расходы на электрификацию порта Тамань на "Россети"

Экономика и бизнес Транспорт
8 июня, 10:41 UTC+3

Такая схема, по данным газеты "Коммерсант", содержится в письме главы Минтранса Максима Соколова вице-премьеру Аркадию Дворковичу от 2 июня

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Минтранс предлагает финансировать электрификацию порта Тамань за счет чистой прибыли "Россетей", сообщает газета "Коммерсант".

Такая схема, по данным "Ъ", содержится в письме главы Минтранса Максима Соколова вице-премьеру Аркадию Дворковичу от 2 июня.

Электрификация Таманского полуострова должна проходить в два этапа: первым предусмотрено подключение сетевой инфраструктуры к железнодорожным подходам к Керченскому мосту (необходимая мощность - 93,41 МВт), вторым - электрификация сухогрузного района порта Тамань (92,29 МВт). Строить сетевую инфраструктуру должно подконтрольное "Россетям" "Кубаньэнерго", питать транспортную инфраструктуру и портовые мощности будет общая подстанция "Порт" и несколько ЛЭП.

Спор между министерствами о том, за чей счет финансировать электрификацию Таманского полуострова, возник еще в начале года. "Кубаньэнерго" предлагало два варианта: сразу построить подстанцию "Порт" на 220 кВ или сначала создать подстанцию вдвое меньшей мощности для электроснабжения железнодорожных подходов, а затем нарастить ее мощность и для нужд порта Тамань к 2021 году. Первый вариант оценивался в 7,1 млрд руб., второй должен был обойтись дороже.

Минтранс сейчас выступает за то, чтобы реализовывать первый вариант, отмечает "Ъ". Министерство предлагает, чтобы до 2018 года на сети для железнодорожных подходов расходовались средства бюджета (по его оценкам, на это потребуется 3,51 млрд руб.). Что касается порта, то сети для него предлагается строить за счет средств "Россетей" в период до 2021 года. Предполагается, что "Россети" смогут вернуть свои инвестиции за счет платы частных инвесторов (резидентов порта Тамань) за техприсоединение портовых мощностей к сетевой инфраструктуре "Кубаньэнерго".

Источник "Ъ", знакомый с ходом обсуждения, пояснил, что, поскольку проект сухогрузного района порта Тамань будет реализовываться за счет частных инвестиций, расходы на энергетическую инфраструктуру также лягут на плечи инвесторов, но ее строительство должно быть учтено заранее. Он поясняет, что инвесторы (концессионеры) смогут вернуть свои деньги за счет платы, которую получат от операторов терминалов за присоединение к внутрипортовым сетям и передачу по ним электроэнергии. Источник "Ъ" утверждает также, что вариант с финансированием сетей из чистой прибыли "Россетей" лишь один из обсуждаемых.

В "Россетях" заявили "Ъ", что в данный момент работают в рамках постановления правительства, предусматривающего строительство подстанции "Порт" за счет платы за техприсоединение. "Знаем, что рассматриваются разные варианты оплаты, но в настоящий момент компания не получала никаких директив относительно изменения существующей схемы оплаты",- говорят в компании.

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