Эксперт: Китай заинтересован в импорте из РФ высокопротеиновой пшеницы

ГЕЛЕНДЖИК, 8 июня. /ТАСС/. Китайские компании заинтересованы в импорте российской пшеницы с высоким содержанием протеина, однако наращивание объемов будет идти небольшими темпами. Об этом сообщил директор по России China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation (COFCO) Дарон Хофманн, выступая на Международном зерновом раунде в Геленджике.

"Существуют возможности для поставки (в Китай - прим. ред.) пшеницы с высоким содержанием протеина, особенно из России, Сибири. (Китайские) коллеги протестировали продукты, им понравилось, надеемся, что будут ввезены дополнительные объемы", - сказал Хофманн.

Однако для наращивания объемов поставок такой пшеницы потребуются "время и терпение", говорит он, поскольку китайские мукомольные предприятия должны проверить качество российской продукции, а производители должны получить необходимые для экспорта документы.

Кроме того, Китай заинтересован в поставках ячменя, в том числе российского, сообщил Хофманн.

Ранее глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев заявлял ТАСС, что министерство продолжает системную работу по допуску российского зерна на китайский рынок. По его словам, достигнута договоренность о возможном расширении перечня российских регионов, имеющих право экспортировать пшеницу и включении в него Челябинской и Амурской областей. Кроме того, с просьбой включения в перечень регионов - экспортеров пшеницы в Китай в конце 2016 г. обратилась Курганская область.

По данным Минсельхоза, в 2016 г. Россия экспортировала в Китай 756 тыс. т зерна, что на 6% превысило результат 2015 г. - 714 тыс. т.

В 2015 г. РФ поставила в Китай 500 тыс. т сои, кукурузы и рапса. При этом поставки кукурузы и сои шли из Приморья, а рапс завозился из Забайкалья и Читы. Но глобально рынок для поставок зерна из России (включая пшеницу) формально был открыт только 17 декабря 2015 г. В этот день Россия и Китай подписали протоколы о фитосанитарных требованиях к поставляемому из РФ зерну - пшенице, а также кукурузе, рису, сое и рапсу. Однако на практике масштабные поставки еще не начались.

В частности, поставки зерна яровой пшеницы разрешены с территории Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской и Омской областей, а кукурузу, рис, сою, рапс можно ввозить из Хабаровского, Приморского и Забайкальского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. Вся продукция предназначена только для переработки. При этом поставки могут производиться только в мешках, что затрудняет процесс экспорта.