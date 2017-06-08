Объем ж/д перевозок цветных металлов в/из портов в январе-мае 2017 г. сократился на 4%

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Железнодорожные перевозки цветных металлов в экспортном и импортном направлениях в/из портов по итогам января-мая 2017 года сократились на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,6 млн тонн. В том числе, по данным ГВЦ РЖД, экспортные перевозки составили 1,56 млн тонн (-5,5%), импортные - 42,88 тыс. тонн (рост в 2,2 раза).

Объем ж/д перевозок цветных металлов на экспорт в порт Санкт-Петербург за отчетный период составил 770,71 тыс. тонн, что на 11,9% меньше, чем в январе-мае 2016 года (874,87 тыс. тонн). В порт Новороссийск доставлено 357,44 тыс. тонн (-7,3%), Владивосток - 209,81 тыс. тонн (+43,1%). На долю перевозок цветных металлов в порт Санкт-Петербург пришлось до 49,3% экспортных отправок, в порт Новороссийск - 23%, Владивосток - 13,4%.

Импортная ж/д перевозка из порта Владивосток составила 17,07 тыс. тонн (рост в 2,8 раза), Восточный - 13,55 тыс. тонн (+54,9%). Детальная информация представлена в таблице.