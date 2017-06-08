Госдума 14 июня может рассмотреть проект о правилах строительства в приаэропортовых зонах

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Законопроект, регулирующий правила строительства в приаэропортовых зонах, может быть рассмотрен Госдумой во втором чтении на пленарном заседании 14 июня. Об этом ТАСС сообщил в четверг председатель профильного думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев.
"Пока мы рассчитываем на 14 июня", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. По словам депутата, данные поправки "направлены на безопасность полетов, взлетов и посадок воздушных судов".
"Это все делается для того, чтобы в 30-километровой зоне не строились жилые дома, жители которых при посадке и взлете самолетов могут подвергаться шумовому воздействию", - отметил также парламентарий.
При этом Москвичев опроверг предположения о возможном подорожании авиабилетов в случае принятия такого закона. "Оператор аэропорта к стоимости билетов никакого отношения не имеет", - пояснил он.
Ранее правительство внесло в Госдуму поправки в Воздушный кодекс, ограничивающие застройку в 30-километровых зонах вокруг аэропортов. Согласно этим поправкам, операторы аэропортов должны подготовить новые проекты приаэродромных территорий и определить ограничения для использования этих земель.
После принятия поправок местные власти должны будут рассчитать размер ущерба, который понесут граждане и юридические лица в связи с тем, что на использование принадлежащих им объектов недвижимости налагаются ограничения. Этот ущерб должен будет возместить оператор аэродрома.