Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдума 14 июня может рассмотреть проект о правилах строительства в приаэропортовых зонах

Экономика и бизнес Транспорт
8 июня, 12:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Документ ограничивает застройку в 30 километровых зонах вокруг аэропортов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Законопроект, регулирующий правила строительства в приаэропортовых зонах, может быть рассмотрен Госдумой во втором чтении на пленарном заседании 14 июня. Об этом ТАСС сообщил в четверг председатель профильного думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

"Пока мы рассчитываем на 14 июня", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. По словам депутата, данные поправки "направлены на безопасность полетов, взлетов и посадок воздушных судов".

"Это все делается для того, чтобы в 30-километровой зоне не строились жилые дома, жители которых при посадке и взлете самолетов могут подвергаться шумовому воздействию", - отметил также парламентарий.

При этом Москвичев опроверг предположения о возможном подорожании авиабилетов в случае принятия такого закона. "Оператор аэропорта к стоимости билетов никакого отношения не имеет", - пояснил он.

Ранее правительство внесло в Госдуму поправки в Воздушный кодекс, ограничивающие застройку в 30-километровых зонах вокруг аэропортов. Согласно этим поправкам, операторы аэропортов должны подготовить новые проекты приаэродромных территорий и определить ограничения для использования этих земель.

После принятия поправок местные власти должны будут рассчитать размер ущерба, который понесут граждане и юридические лица в связи с тем, что на использование принадлежащих им объектов недвижимости налагаются ограничения. Этот ущерб должен будет возместить оператор аэродрома.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Хоспис — дом для пациентов. Мы — хозяева этого дома"
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посольство США в Киеве не считает терактом взрыв на своей территории
2
Источник: полиция пришла с обыском в офис организации "Русь сидящая"
3
Захарова предложила американской журналистке посетить Алеппо
4
Экс-главбух "Седьмой студии" признала вину
5
Оливер Стоун: американская журналистка плохо подготовилась к интервью с Путиным
6
Рада проголосовала за приоритетность вступления Украины в НАТО
7
Тимошенко отвергла обвинения в госизмене и пригрозила Порошенко ответными мерами
Темы дня
Загрузка...
Реклама