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"Деловые линии" открыли 3PL склад в Татарстане

Экономика и бизнес Транспорт
8 июня, 12:39 UTC+3

Склад расположен в логистическом комплексе Q-Park, который расположен близко к кольцевой дороге и основным трассам, а также к аэропорту и центру города

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. ГК "Деловые линии" открыла 3PL склад общей площадью 3,2 тыс. кв. м. в г. Казань, сообщает пресс-служба компании.

Торжественное открытие состоялось 6 июня. Склад расположен в логистическом комплексе Q-Park, который расположен близко к кольцевой дороге и основным трассам, а также к аэропорту и центру города, отметили в компании.

Это первый склад "Деловых линий" в Казани, который специализируется только на 3PL услугах. Помещение приспособлено для кросс-докинговых операций, позволяет оказывать услуги по хранению, осуществлять обработку и комплектацию заказов.

Два других 3PL-склада в Казани - на улицах Аделя Кутуя и Восстания - являются также транспортными терминалами "Деловых линий", и работают на прием и выдачу груза.

По оценкам специалистов "Деловых линий", востребованность в 3PL услугах в регионе ежегодно растет на 5%.

"Клиенты из Казани готовы заказывать полный комплекс логистических услуг. Им важно, чтобы склад соответствовал самым высоким требованиям: удобные подъездные пути, отапливаемые помещения, хороший уровень автоматизации и современные системы безопасности. Мы готовы предоставить такой сервис, и всегда ищем индивидуальный подход к каждой компании", - рассказал директор управления маркетинга и коммерции ГК "Деловые линии" Давид Шамаев.

Всего в Приволжском федеральном округе у компании уже открыто семь 3PL складов: в Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Нижнекамске, Самаре, Перми, Ижевске и Уфе.

Транспортно-логистическая компания "Деловые линии" осуществляет перевозку сборных грузов автомобильным транспортом, транспортировку грузов еврофурами, а также предоставляет услуги по контейнерным перевозкам. География доставки - более 1,5 тыс. городов России, Белоруссии и Казахстана, Киргизии и Армении. "Деловые линии" предлагают своим клиентам как междугородние перевозки, так и доставку от "адреса и до адреса" по городу и региону, оказывают услуги хранения груза, экспресс-перевозки. Сеть терминалов насчитывает более 160 подразделений в 129 городах России.

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