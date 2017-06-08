Европейский лоукостер Wizz Air планирует в 2017 г. перевезти 14 тыс. пассажиров из Пулково

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Крупнейший низкобюджетный авиаперевозчик Центральной и Восточной Европы Wizz Air с 27 августа текущего года запускает прямые регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Будапешт и планирует перевезти до конца года 14 тыс. пассажиров. Об этом сообщил сегодня журналистам коммерческий директор авиакомпании Джордж Михалопулос.
"14 тыс. пассажиров из Петербурга в 2017 году", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Рейсы Wizz Air из Пулково открываются 27 августа и будут выполняться дважды в неделю на воздушных судах A320, а с началом зимнего сезона (31 октября - прим. ТАСС) - трижды в неделю.
По оценке компании, при трехразовых рейсах в неделю перевозки из Петербурга могут составить до 45 тыс. человек в год. Планы перевозок из Москвы оцениваются на уровне 100 тыс. пассажиров ежегодно. Wizz Air станет первым лоукостером Пулково, но не планирует создавать в Петербурге представительство.
Авиакомпания Wizz Air начала свою деятельность в сентябре 2003 г., штаб-квартира расположена в Будапеште. Сегодня низкобюджетный перевозчик выполняет полеты в 141 аэропорт 42 стран мира. Флот включает 81 воздушное судно Airbus A320 и А321.
Аэропорт Пулково является главным хабом Санкт- Петербурга и четвертым крупнейшим аэропортом в России. Пропускная способность нового объединенного пассажирского терминала после завершения реконструкции Пулково-1 составляет около 17 млн пассажиров в год. По итогам 2016 года пассажиропоток составил 13,265 млн человек, что на 1,7% ниже итогов 2015 года, когда аэропорт обслужил 13,499 млн пассажиров. За 1-й квартал 2017 г. пассажиропоток аэропорта составил 2,9 млн человек - на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.