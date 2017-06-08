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Военный аэродром в Ейске планируют использовать как гражданский аэропорт

Экономика и бизнес Транспорт
8 июня, 13:32 UTC+3 КРАСНОДАР /Корр. ТАСС, Андрей Мединский

С таким предложением выступил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, Минобороны уже прорабатывает этот вопрос

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© Сергей Бобылев/ТАСС

КРАСНОДАР, 8 июня. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил использовать военный аэродром в городе Ейске, в том числе и для гражданских целей. Минобороны уже прорабатывает этот вопрос, сообщила в четверг пресс-служба администрации региона по итогам встречи Кондратьева и заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова.

Ранее местные власти заявляли о намерениях возобновить в Ейске пассажирские авиаперевозки, приостановленные в 2011 году.

"Край сегодня активно развивает курортную инфраструктуру Ейска. Конечно, нет смысла говорить о больших инвестициях, если там не будет транспортной составляющей в виде авиации. Ейский аэродром необходимо использовать как совместную базу гражданской и военной авиации", - цитирует Кондратьева пресс-служба.

Иванов, в свою очередь, отметил, что этот вопрос уже находится в стадии проработки. "Требуется ряд консультаций с воздушно-космическими силами Минобороны, с начальником Генштаба, для того чтобы утвердить и понять, какие дополнительные решения или инвестиции нужны для доведения аэродрома до норм гражданской авиации", - пояснил он.

Сообщается также, что Кондратьев и Иванов обсудили сотрудничество властей Краснодарского края и руководства военного ведомства в сфере строительства, совместного использования имущества министерства, эксплуатации военных городков, инженерных сетей, расположенных на Кубани, санаторно-курортных учреждений Минобороны.

На базе аэродрома в Ейске сегодня функционирует Ейское высшее военное авиационное училище летчиков. Аэропорт имеет четыре взлетно-посадочных полосы и может принимать любые виды летательных аппаратов без ограничения массы.

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