Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Омсктрансмаш представил опытный образец универсального плавающего транспортера

Экономика и бизнес Транспорт
8 июня, 13:26 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

Транспортер может выполнять широкий спектр задач, в том числе работать в условиях Крайнего Севера

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОМСК, 8 июня. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Омский завод транспортного машиностроения (Омсктрансмаш) представил опытный образец нового универсального плавающего транспортера на международном салоне средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность-2017" в Ногинске. Машина может двигаться как по воде, так и по суше, работать в зонах стихийных бедствий и техногенных катастроф, а также в условиях Крайнего Севера, сообщили в среду ТАСС на предприятии.

"Машина предназначена для переправы пассажиров, машин и различных грузов через водные объекты. Универсальность конструкции позволяет использовать его для выполнения поисково-спасательных работ в зонах стихийных бедствий и техногенных катастроф. Вообще транспортер может выполнять широкий спектр задач, например, использоваться в геологоразведке и в условиях Крайнего Севера", - уточнили на заводе.

Конструкция транспортера позволяет устанавливать на него различные модули. Базовый модуль оборудован автономным энергоагрегатом, системами отопления и кондиционирования, спальным местом, санитарным устройством и место для приготовления пищи. Разработаны также транспортный модуль, в котором может разместиться до 100 человек, медицинский и крановый модуль, командный пункт.

Собеседник агентства отметил, что транспортер способен развивать скорость не менее 55 км/ч по суше и не менее 14 км/ч на воде. Запас топлива позволяет машине проехать около 480 километров и иметь запас хода до девяти часов при движении на воде. Транспортировка грузов водой возможна при скорости течения до 3 м/с и при волнении до трех баллов при установленном морском оборудовании.

В советские и постсоветские годы завод "Омсктрансмаш" был известен как производитель основных боевых танков армии Т-80 и Т-80У. С вхождением в холдинг "Уралвагонзавод" здесь вели модернизацию Т-55АМ, Т-72, а сейчас переоснащают танки собственного производства. В "линейке" спецтехники - тяжелые боевые огнеметные системы ТОС-1, плавающий гусеничный транспортер ПТС-4, специальные пожарные машины, мостовые механизированные комплексы и мостоукладчики, бронированные ремонтно-эвакуационные машины, асфальтоходные гусеницы и другая техника.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Хоспис — дом для пациентов. Мы — хозяева этого дома"
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция проводит обыски в офисе организации "Русь сидящая"
2
В Госдуму внесен законопроект о запрете технологий для просмотра заблокированных сайтов
3
Посольство США в Киеве не считает терактом взрыв на своей территории
4
Экс-главбух "Седьмой студии" признала вину
5
В Москве задержали администратора одной из "групп смерти"
6
Захарова: времена, когда Лаврова можно было назвать заядлым курильщиком, в прошлом
7
Захарова предложила американской журналистке посетить Алеппо
Темы дня
Загрузка...
Реклама