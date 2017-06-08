Омсктрансмаш представил опытный образец универсального плавающего транспортера

ОМСК, 8 июня. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Омский завод транспортного машиностроения (Омсктрансмаш) представил опытный образец нового универсального плавающего транспортера на международном салоне средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность-2017" в Ногинске. Машина может двигаться как по воде, так и по суше, работать в зонах стихийных бедствий и техногенных катастроф, а также в условиях Крайнего Севера, сообщили в среду ТАСС на предприятии.

"Машина предназначена для переправы пассажиров, машин и различных грузов через водные объекты. Универсальность конструкции позволяет использовать его для выполнения поисково-спасательных работ в зонах стихийных бедствий и техногенных катастроф. Вообще транспортер может выполнять широкий спектр задач, например, использоваться в геологоразведке и в условиях Крайнего Севера", - уточнили на заводе.

Конструкция транспортера позволяет устанавливать на него различные модули. Базовый модуль оборудован автономным энергоагрегатом, системами отопления и кондиционирования, спальным местом, санитарным устройством и место для приготовления пищи. Разработаны также транспортный модуль, в котором может разместиться до 100 человек, медицинский и крановый модуль, командный пункт.

Собеседник агентства отметил, что транспортер способен развивать скорость не менее 55 км/ч по суше и не менее 14 км/ч на воде. Запас топлива позволяет машине проехать около 480 километров и иметь запас хода до девяти часов при движении на воде. Транспортировка грузов водой возможна при скорости течения до 3 м/с и при волнении до трех баллов при установленном морском оборудовании.

В советские и постсоветские годы завод "Омсктрансмаш" был известен как производитель основных боевых танков армии Т-80 и Т-80У. С вхождением в холдинг "Уралвагонзавод" здесь вели модернизацию Т-55АМ, Т-72, а сейчас переоснащают танки собственного производства. В "линейке" спецтехники - тяжелые боевые огнеметные системы ТОС-1, плавающий гусеничный транспортер ПТС-4, специальные пожарные машины, мостовые механизированные комплексы и мостоукладчики, бронированные ремонтно-эвакуационные машины, асфальтоходные гусеницы и другая техника.