Порт Монгла увеличит пропускную мощность на 100 тыс. TEU

МОНГЛА, 8 июня. /ТАСС/. Контейнерный порт Монгла, второй по величине в Бангладеш, планирует увеличить пропускную мощность на 42% или 100 тыс. TEU, чтобы удовлетворить растущий спрос, учитывая перегруженность порта Читтагонг, сообщает Journal of Commerce.

"Сейчас наша главная задача - увеличить пропускную способность порта Монгла, чтобы удовлетворить прогнозируемый спрос, рост которого обеспечат развитие трансшипмента, запуск моста через Падму, строительство электростанции Рампал, а также строительство железнодорожных подходов к порту", - заявил глава администрации порта Монгла Фарук Хасан.

По прогнозам, оборот порта к 2019 году возрастет до 339 тыс. TEU и еще вдвое к 2020 году, к 2050 году он составит уже 4,2 млн TEU. Прогнозы основаны в значительной мере на планах развития в порту трансшипмента грузов для Непала и Бутана. Уже подписано соглашение о трансшипменте с Индией.

Еще одним фактором, который в скором времени обусловит рост спроса на услуги перевалки через Монгла, является скорое завершение строительства мостового перехода через реку Падма. Мост через реку Падма позволит отчасти переориентировать грузопоток с порта Читтагонг на Монгла, который расположен ближе к столице.

В-третьих, расширению спроса на услуги порта Монгла будет способствовать начавшееся строительство ТЭЦ в городе Рампал.

В дополнение к расширению инфраструктуры порта предполагается углубление канала с 7,5 метров до 10 метров, что позволит принимать более крупные суда.

В настоящее время порт не имеет железнодорожных подходов, но работа по их строительству уже идет.