Порт Вентспилс в январе-мае нарастил перевалку грузов на 20%

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ВЕНТСПИЛС, 8 июня./ТАСС/. Порт Вентспилс (Латвия) по итогам января-мая 2017 года нарастил перевалку грузов на 20% относительно аналогичного периода прошлого года, до 10,8 млн тонн, сообщает пресс-служба порта.
Грузооборот терминала "Ventspils Nafta terminals" составил 3,8 млн тонн (-5% к январю-маю 2016 года), "Kalija parks" - 175 тыс. тонн. В мае текущего года грузооборот порта достиг 1,3 млн тонн, что на 6% ниже показателя аналогичного месяца прошлого года.
Порт Вентспилс расположен на восточном побережье Балтийского моря, оборудован терминалами для погрузки и разгрузки нефти, нефтепродуктов, жидких химикатов, удобрений, металла, угля, контейнеров и трейлеров Ro-Ro. Грузооборот порта в 2016 году составил 18,8 млн тонн.