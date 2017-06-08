Консорциум "Немецкая инициатива" обновит предложение по строительству ВСМ Москва-Казань

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. Консорциум "Немецкая инициатива" в июне - июле обновит свое предложение по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Казань, заявил журналистам глава Siemens в России Дитрих Мёллер.

"РЖД требует обновления предложения прошлого года, - сказал он. - У меня такое ощущение, что мы должны довольно быстро, в июне - июле, актуализировать наше предложение".

"Мы договорились, что мы работаем сейчас в двух направлениях: первое - это финансирование, там много детальных вопросов по срокам, ставке и так далее. Второе - это техническая группа, там о конкретных параметрах технического решения, в том числе вопрос о том, рассматривать ли проект в целом или поэтапно (речь шла о пилотном полигоне до Владимира, до Нижнего Новгорода)", - пояснил Мёллер.

Первый вице-президент РЖД Александр Мишарин накануне сообщил, что компания предлагает консорциуму "Немецкая инициатива" снизить ставку и увеличить сроки кредита на строительство ВСМ Москва - Казань. По его словам, речь идет о ставке евро или Libor плюс 1% на 20 лет.

Консорциум может привлечь российские компании к строительству ВСМ

Консорциум "Немецкая инициатива" может привлечь российские строительные компании к участию в проекте строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Казань, сказал Дитрих Мёллер.

"Немецкая инициатива" ведет переговоры с российскими строительными фирмами, которые подключились к этому вопросу. Понятно, что самая главная часть проекта, две трети - это строительные работы. Они посетили референтные проекты в Германии и подтвердили, что возможности, компетенции в России есть, чтобы развивать стройку ВСМ такого масштаба с некоторыми немецкими технологиями и решениями", - сказал он. По словам Мёллера, речь идет о "больших строительных компаниях в России, которые в том числе участвовали в стройках в Сочи".

Говоря о формате участия российских строительных компаний, Мёллер отметил, что есть несколько вариантов. "Может быть вариант, что строительные компании пойдут как генподрядчики, а "Немецкая инициатива" - как субподрядчик. Может быть образован консорциум, то есть оба партнера на равных условиях. Может быть немецкие фирмы будут подрядчиком, а строительные фирмы - субподрядчиком. Это вопрос обсуждения", - пояснил он.

Участок Москва - Казань в будущем может стать частью высокоскоростной магистрали Москва - Пекин, стоимость строительства которой оценивается в 7 трлн руб., и проекта "Шелковый путь", который свяжет Китай с рынками Европы и Ближнего Востока. По словам президента РЖД Олега Белозерова, она может быть запущена в эксплуатацию до 2022-2023 гг.

Китай намерен предоставить 400 млрд руб. на проект ВСМ Москва - Казань в кредит на 20 лет, более 100 млрд руб. - в качестве взноса в уставный капитал специальной проектной компании.

Консорциум "Немецкая инициатива" (входят Siemens, Deutsche Bank, Deutsche Bahn и другие компании) предложил РЖД профинансировать строительство высокоскоростной магистрали Москва - Казань на 2,7 млрд евро и привлечь в проект до 800 млн евро.

Протяженность ВСМ Москва - Казань составит около 770 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч, на трассе будут организованы остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 ч против нынешних 14 ч.