Японские компании построят флот автономных грузовых судов к 2025 году

ТОКИО, 8 июня. /ТАСС/. Ряд японских судостроительных и судоходных компаний договорились о совместной разработке и создании флота дистанционно управляемых грузовых судов к 2025 году, сообщает Nikkei.

Технология будет основана на концепции "Интернета вещей" и предусматривает подключение и взаимодействие устройств и оборудования судна через интернет для сбора и анализа данных, построения маршрута судна.

Предполагается, что исключение "человеческого" фактора позволит значительно сократить риски и повысить безопасность судоходства. По данным Nikkei, на судах, тем не менее, будет присутствовать ограниченный экипаж.

В числе инициаторов программы Nikkei называет Mitsui OSK Lines и Nippon Yusen. В общей сложности проект предусматривает строительство флота из 250 судов, что потребует инвестиции в сотни миллионов долларов. Цель проекта - увеличить долю Японии на мировом рынке судостроения.

Согласно The Guardian, аналогичные разработки уже ведутся в Европейском Союзе, а Норвегия уже в следующем году планирует начать эксплуатацию автономного грузового судна на фидерных сервисах, связывающих три порта на юге страны.

Военные уже имеют опыт использования автономных судов. В прошлом году ВМС США начали испытания беспилотного военного корабля "Sea Hunter", который должен в автономном режиме выслеживать подлодки, не возвращаясь в порт месяцами.