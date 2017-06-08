Японские компании построят флот автономных грузовых судов к 2025 году

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ТОКИО, 8 июня. /ТАСС/. Ряд японских судостроительных и судоходных компаний договорились о совместной разработке и создании флота дистанционно управляемых грузовых судов к 2025 году, сообщает Nikkei.
Технология будет основана на концепции "Интернета вещей" и предусматривает подключение и взаимодействие устройств и оборудования судна через интернет для сбора и анализа данных, построения маршрута судна.
Предполагается, что исключение "человеческого" фактора позволит значительно сократить риски и повысить безопасность судоходства. По данным Nikkei, на судах, тем не менее, будет присутствовать ограниченный экипаж.
В числе инициаторов программы Nikkei называет Mitsui OSK Lines и Nippon Yusen. В общей сложности проект предусматривает строительство флота из 250 судов, что потребует инвестиции в сотни миллионов долларов. Цель проекта - увеличить долю Японии на мировом рынке судостроения.
Согласно The Guardian, аналогичные разработки уже ведутся в Европейском Союзе, а Норвегия уже в следующем году планирует начать эксплуатацию автономного грузового судна на фидерных сервисах, связывающих три порта на юге страны.
Военные уже имеют опыт использования автономных судов. В прошлом году ВМС США начали испытания беспилотного военного корабля "Sea Hunter", который должен в автономном режиме выслеживать подлодки, не возвращаясь в порт месяцами.