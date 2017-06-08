Группа Stef покупает испанскую компанию Transports Badosa

ПАРИЖ, 8 июня. /ТАСС/. Логистический оператор STEF Group приобрел 100% акций испанской Transports Badosa, говорится в сообщении компании.

По данным STEF Group, транспортно-логистическая компания Transports Badosa оперирует рефскладом площадью 3,1 тыс. кв. м в Ле-Прессе, в Каталонии. Данный регион является центром агропродовольственного комплекса Испании. Кроме того, компания оперирует парком из 34 грузовых автомобилей.

Сеть STEF Group в Европе совместно с активами и компетенциями Transports Badosa позволят вывести на рынок новые логистические продукты для клиентов в сельскохозяйственной отрасли, отметили в компании. Сумма сделки не разглашается.

STEF Group специализируется на логистике и перевозках рефрижераторных грузов. Компания имеет 225 подразделений в Бельгии, Франции, Италии, Нидерландах, Португалии, Испании и Швейцарии. В 2016 году оборот группы составил 2,8 млрд евро. Штат насчитывает 16 тыс. человек,