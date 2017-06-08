Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Трансмашхолдинг" будет участвовать в тендере на поставку рельсовых автобусов Аргентине

Экономика и бизнес Транспорт
8 июня, 17:22 UTC+3 СОЧИ 8, июня. /ТАСС

Также компания осенью может закрыть сделку по покупке 50% венгерской Dunakeszi

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. ЗАО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) планирует принять участие в тендере на поставку 160 рельсовых автобусов Аргентине, сообщил журналистам генеральный директор ТМХ Кирилл Липа.

"Там готовится очень большой тендер на поставку рельсовых автобусов. Мы планируем в нем участвовать. Ждем сейчас открытия этого тендера. Там 160 вагонов", - сказал Липа.

Смотрите также

"Трансмашхолдинг" договорился о создании СП в Иране

По его словам, тендер должен быть объявлен в течение лета.

В начале 2017 года ТМХ учредил в Аргентине совместное предприятие - ООО "ТМХ- Аргентина".

Участие в крупных железнодорожных проектах на территории Аргентины может быть перспективным для российских компаний, таких как РЖД, Группа "Синара" и "Трансмашхолдинг", говорил ТАСС в конце мая министр транспорта РФ Максим Соколов по итогам двусторонней встречи со своим аргентинским коллегой Гуилермо Дитрихом.

ТМХ рассчитывает осенью закрыть сделку по покупке 50% Dunakeszi

"Трансмашхолдинг"рассчитывает осенью закрыть сделку по покупке 50% венгерской вагоностроительной компании Dunakeszi, сообщил также Кирилл Липа.

"Мы обо всем договорились", - отметил он. Отвечая на вопрос о сроках закрытия сделки, Липа сказал, что оно состоится осенью.

О том, что "Трансмашхолдинг" может приобрести не менее блокирующего пакета акций Dunakeszi, осенью прошлого года сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По его словам, компании обсуждают проект запуска производства вагонов на территории Венгрии, в том числе вагонов метро, пассажирских вагонов и трамваев для поставок в Венгрию, Восточную Европу и третьи страны. В начале июня 2017 года совладелец ТМХ Андрей Бокарев подтвердил, что холдинг может приобрести 50% Dunakeszi.

В августе 2016 года зарегистрировано ООО "Трансмашхолдинг Венгрия".

ЗАО "Трансмашхолдинг" - крупнейший в России производитель железнодорожной техники. В состав компании входят 17 российских заводов, выпускающих пассажирские и грузовые электровозы и тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны для пригородных поездов и метро, а также дизельные двигатели для локомотивов и генераторов и другое железнодорожное оборудование. Единственным акционером холдинга является Breakers Investments BV (Нидерланды), 33% которой в свою очередь принадлежит французскому концерну Alstom, а остальными акциями владеют структуры предпринимателей Искандера Махмудова и Андрея Бокарева.

Dunakeszi Jarmujavito Kft - бывшее ремонтное депо Венгерских железных дорог, сейчас специализируется на производстве железнодорожных транспортных средств, пассажирских и грузовых вагонов и автопоездов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как дилетанты и художники возрождают древние ремесла
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: Кремль примет меры в ответ на расширение НАТО к границам РФ
2
В Госдуму внесен законопроект о запрете технологий для просмотра заблокированных сайтов
3
Партия "Батькивщина" обвинила Петра Порошенко в госизмене
4
Оливер Стоун: американская журналистка плохо подготовилась к интервью с Путиным
5
Полиция проводит обыски в офисе организации "Русь сидящая"
6
Число отравившихся шаурмой в Ростовской области увеличилось до 50
7
Захарова: Польша подтвердила отсутствие претензий к РФ по расследованию катастрофы Ту-154М
Темы дня
Загрузка...
Реклама