"Трансмашхолдинг" будет участвовать в тендере на поставку рельсовых автобусов Аргентине

Экс-глава ФБР не сомневается в том, что Россия вмешивалась в выборы президента СШАМеждународная панорама 8 июня, 17:41
В одной из самых загрязненных провинций Китая появится город-садСоциальная ответственность 8 июня, 17:39
Экс-глава ФБР отверг утверждения о том, что был уволен из-за утраты доверия подчиненныхМеждународная панорама 8 июня, 17:37
Геркус: новичков у "Локомотива" будет немного, но усиление будет точечнымСпорт 8 июня, 17:23
Объем торгов евробондами на Мосбирже вырос в четыре раза с момента запуска инструментаЭкономика и бизнес 8 июня, 17:23
В Катаре исключили военное решение кризиса с арабскими государствамиМеждународная панорама 8 июня, 17:15
Шойгу: режим прекращения огня в Сирии фактически выполняется во всех зонах деэскалацииПолитика 8 июня, 17:13
Первая партия сжиженного природного газа США доставлена в Центральную ЕвропуТранспорт 8 июня, 17:02
Музей "Исаакиевский собор" расформировал отдел по взаимодействию с РПЦОбщество 8 июня, 17:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. ЗАО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) планирует принять участие в тендере на поставку 160 рельсовых автобусов Аргентине, сообщил журналистам генеральный директор ТМХ Кирилл Липа.
"Там готовится очень большой тендер на поставку рельсовых автобусов. Мы планируем в нем участвовать. Ждем сейчас открытия этого тендера. Там 160 вагонов", - сказал Липа.
По его словам, тендер должен быть объявлен в течение лета.
В начале 2017 года ТМХ учредил в Аргентине совместное предприятие - ООО "ТМХ- Аргентина".
Участие в крупных железнодорожных проектах на территории Аргентины может быть перспективным для российских компаний, таких как РЖД, Группа "Синара" и "Трансмашхолдинг", говорил ТАСС в конце мая министр транспорта РФ Максим Соколов по итогам двусторонней встречи со своим аргентинским коллегой Гуилермо Дитрихом.
"Трансмашхолдинг"рассчитывает осенью закрыть сделку по покупке 50% венгерской вагоностроительной компании Dunakeszi, сообщил также Кирилл Липа.
"Мы обо всем договорились", - отметил он. Отвечая на вопрос о сроках закрытия сделки, Липа сказал, что оно состоится осенью.
В августе 2016 года зарегистрировано ООО "Трансмашхолдинг Венгрия".
ЗАО "Трансмашхолдинг" - крупнейший в России производитель железнодорожной техники. В состав компании входят 17 российских заводов, выпускающих пассажирские и грузовые электровозы и тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны для пригородных поездов и метро, а также дизельные двигатели для локомотивов и генераторов и другое железнодорожное оборудование. Единственным акционером холдинга является Breakers Investments BV (Нидерланды), 33% которой в свою очередь принадлежит французскому концерну Alstom, а остальными акциями владеют структуры предпринимателей Искандера Махмудова и Андрея Бокарева.
Dunakeszi Jarmujavito Kft - бывшее ремонтное депо Венгерских железных дорог, сейчас специализируется на производстве железнодорожных транспортных средств, пассажирских и грузовых вагонов и автопоездов.