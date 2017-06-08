"Трансмашхолдинг" будет участвовать в тендере на поставку рельсовых автобусов Аргентине

СОЧИ, 8 июня. /ТАСС/. ЗАО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) планирует принять участие в тендере на поставку 160 рельсовых автобусов Аргентине, сообщил журналистам генеральный директор ТМХ Кирилл Липа.

"Там готовится очень большой тендер на поставку рельсовых автобусов. Мы планируем в нем участвовать. Ждем сейчас открытия этого тендера. Там 160 вагонов", - сказал Липа.

По его словам, тендер должен быть объявлен в течение лета.

В начале 2017 года ТМХ учредил в Аргентине совместное предприятие - ООО "ТМХ- Аргентина".

Участие в крупных железнодорожных проектах на территории Аргентины может быть перспективным для российских компаний, таких как РЖД, Группа "Синара" и "Трансмашхолдинг", говорил ТАСС в конце мая министр транспорта РФ Максим Соколов по итогам двусторонней встречи со своим аргентинским коллегой Гуилермо Дитрихом.

ТМХ рассчитывает осенью закрыть сделку по покупке 50% Dunakeszi

"Трансмашхолдинг"рассчитывает осенью закрыть сделку по покупке 50% венгерской вагоностроительной компании Dunakeszi, сообщил также Кирилл Липа.

"Мы обо всем договорились", - отметил он. Отвечая на вопрос о сроках закрытия сделки, Липа сказал, что оно состоится осенью.

О том, что "Трансмашхолдинг" может приобрести не менее блокирующего пакета акций Dunakeszi, осенью прошлого года сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По его словам, компании обсуждают проект запуска производства вагонов на территории Венгрии, в том числе вагонов метро, пассажирских вагонов и трамваев для поставок в Венгрию, Восточную Европу и третьи страны. В начале июня 2017 года совладелец ТМХ Андрей Бокарев подтвердил, что холдинг может приобрести 50% Dunakeszi.

В августе 2016 года зарегистрировано ООО "Трансмашхолдинг Венгрия".

ЗАО "Трансмашхолдинг" - крупнейший в России производитель железнодорожной техники. В состав компании входят 17 российских заводов, выпускающих пассажирские и грузовые электровозы и тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны для пригородных поездов и метро, а также дизельные двигатели для локомотивов и генераторов и другое железнодорожное оборудование. Единственным акционером холдинга является Breakers Investments BV (Нидерланды), 33% которой в свою очередь принадлежит французскому концерну Alstom, а остальными акциями владеют структуры предпринимателей Искандера Махмудова и Андрея Бокарева.

Dunakeszi Jarmujavito Kft - бывшее ремонтное депо Венгерских железных дорог, сейчас специализируется на производстве железнодорожных транспортных средств, пассажирских и грузовых вагонов и автопоездов.