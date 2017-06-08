Панамский канал предложит судовладельцам скидки

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ПАНАМА, 8 июня. /ТАСС/. Администрация Панамского канала (ACP) опубликовала предложение по изменению системы сборов, взимаемых за проход судов, чтобы повысить его привлекательность в условиях обострившейся конкуренции, сообщает Container Management.
Спустя год после открытия новых шлюзов в июне 2016 года, ACP предлагает снизить тарифы для контейнеровозов, на которые приходится основная доля трафика через новый расширенный канал, и танкеров-газовозов, а также переклассифицировать суда, перевозящие как контейнеры, так и генеральные грузы.
Так, проект предусматривает снижение ставки сбора для контейнеровозов класса Neopanamax при выполнении ряда условий. Скидки предлагается предоставлять только тем судам, маршрут которых проходит через Панамский канал туда и обратно, при этом промежуток между проходом в северном и южном направлении должен составлять не более 25 дней, а загрузка в северном направлении быть не менее 70%.
Новая система сборов должна вступить в силу с 1 октября этого года после утверждения Кабинетом министров страны.
Как сообщалось ранее, скидки, которые Администрация Суэцкого канала постепенно вводила с марта прошлого года, начали привлекать судовладельцев. Так, в апреле количество судов через Суэц увеличилось на 4% относительно апреля прошлого года, в марте - на 4,8%. Несмотря на снижение ставок сборов, выручка от транзита судов через канал выросла на 4,1%.