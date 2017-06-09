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На месте завода-банкрота "Вагонреммаш" на Кубани построят портовый терминал

Экономика и бизнес Транспорт
9 июня, 10:44 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 8, июня. /ТАСС

В ходе реализации инвестиционного проекта планируется построить комплекс по перевалке масла с объемом единовременного хранения порядка 100 тыс. тонн

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КРАСНОДАР, 9 июня. /ТАСС/. Новороссийский международный торговый порт (НМТП) стал новым собственником завода- банкрота "Вагонреммаш" в Новороссийске и планирует построить на его месте портовый комплекс для хранения и перевалки масла и зерна, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

"На месте обанкротившегося новороссийского вагоноремонтного завода появятся новые мощности морского порта. Об этом стало известно в ходе встречи вице-губернатора Сергея Алтухова и генерального директора НМТП Султана Батова", - говорится в сообщении.

В ходе реализации инвестиционного проекта планируется построить комплекс по перевалке масла с объемом единовременного хранения порядка 100 тыс. тонн, терминал по перевалке зерна, а также разместить технологические установки.

"Реализация инвестиционного проекта, безусловно, позволит значительно увеличить экономические показатели одного из главных логистических предприятий края. Но самое главное, о чем нужно помнить, - это коллектив "Вагонреммаша", - приводит пресс-служба слова Алтухова.

Замглавы региона уточнил, что на заводе работало порядка 300 человек, их необходимо не оставить без средств к существованию. По словам гендиректора НМТП Султана Батова, мощности порта позволят создать больше новых рабочих мест, чем было на вагоноремонтном предприятии.

Власти Кубани со своей стороны предложили создать рабочую группу по решению вопросов трудоустройства бывших сотрудников завода.

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